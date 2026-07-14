Voor het eerst openbaar: Microsoft-datacenter slokt 1 procent van Nederlands stroomverbruik op
Microsoft maakt voor het eerst bekend hoeveel stroom een Nederlands datacenter gebruikt. Uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat de locatie in Middenmeer alleen al goed is voor 1 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik, terwijl het stroomnet steeds voller raakt.
Dat blijkt uit cijfers die de RVO afgelopen week publiceerde om aan een nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn te voldoen. De richtlijn geldt sinds 2024 en moet eigenaren van datacenters dwingen om transparant te zijn over hun energie- en waterverbruik. De paar loodsen van Microsoft verbruikten in 2025 1,17 terawattuur (TWh). Het totale stroomverbruik van heel Nederland is 116 TWh, schrijft NRC.
Microsoft-datacenter gebruikt 1,17 TWh
Het stroom- en waterverbruik van datacenters is al langere tijd een heet hangijzer. Grote datacentra roepen vaak weerstand op door hun omvang en het beslag dat ze leggen op het energienet. Zo moest het grootste datacentrum van Nederland eigenlijk in Zeewolde komen, maar de discussie daarover liep jarenlang. Er waren tal van zorgen, zoals de maatschappelijke opbrengst en werkgelegenheid. Die laatstgenoemde zou erg laag zijn.
Veel techbedrijven willen hun gegevens niet openbaar maken, uit angst voor de mening van het publiek. Datacenters, grootverbruikers van energie, voeren de druk op het stroomnet namelijk aanzienlijk op. Microsoft is nu de eerste techgigant die toch overstag gaat en cijfers over het stroomverbruik bekendmaakt.
Waarom liggen datacenters onder vuur bij een vol stroomnet?
Met 1 procent van het dagelijkse Nederlandse stroomverbruik kunnen ongeveer 400.000 huishoudens voor één dag van stroom worden voorzien. Dat staat ongeveer gelijk aan alle huishoudens in de stad Utrecht die één dag stroom gebruiken. Het totale stroomverbruik van alle datacenters in Nederland ligt nog een stukje hoger.
In totaal wordt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4,6 procent van het totale stroomnet gebruikt door datacentra, goed voor ongeveer 2 miljoen huishoudens. Een cijfer dat de laatste jaren gestaag steeg, en in de toekomst zeer waarschijnlijk zal blijven stijgen.
Gevoelig onderwerp
Het stroomverbruik van de datacentra is een gevoelig onderwerp, omdat het stroomnet in Nederland overvol zit. Het netwerk aan kabels dat elektriciteit naar huizen en bedrijven brengt, is volgens netbeheerder TenneT ‘simpelweg te oud’ om de pieken in het stroomverbruik aan te kunnen. Het stroomnet zit dus vol, en het bijbouwen van hoogspanningsstations duurt nog jaren.
Dat zorgt voor nijpende situaties. In Utrecht waren er bijvoorbeeld per 1 juli geen nieuwe stroomaansluitingen meer mogelijk.
Nieuwe datacentra
Microsoft is niet de enige techgigant in ons land. Ook Google is een grootverbruiker, maar cijfers over het stroomverbruik deelt dat bedrijf niet. „Terwijl die volgens datacenterexpert Hendrik Rood van adviesbureau Stratix nog hoger liggen in Nederland dan die van Microsoft”, schrijft het NRC. Ook andere grootverbruikers zwijgen over hun verbruik.
Plannen om te matigen lijken er overigens niet in te zitten. Google opende in november van afgelopen jaar nog een datacenter waar 600 miljoen euro in is gepompt. In datzelfde jaar maakte de techgigant plannen bekend voor nieuwe datacentra in onder andere de Eemshaven en Middenmeer.
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