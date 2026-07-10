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Cybercriminelen bedenken nieuwe vorm van oplichting met creditcard, gemiddeld 1000 euro buit

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting via Apple Pay en Google Pay. Cybercriminelen stelen gegevens van je creditcard, voegen de pas toe op hun eigen telefoon en pinnen vervolgens grote bedragen.

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Dat meldt RTL Nieuws. Sinds februari ontvangt het meldpunt meldingen van deze vorm van oplichting met creditcards. Slachtoffers verliezen gemiddeld meer dan 1000 euro. De Fraudehelpdesk vreest dat het veel vaker gaat voorkomen.

Slachtoffers die zich hebben gemeld, zijn bedragen van 1200 euro kwijtgeraakt. Eén gedupeerde verloor zelfs 2100 euro. „De schade is behoorlijk, het zijn grote schadebedragen”, stelt het meldpunt.

Leestip: ‘Bel 112 als een mogelijke oplichter zegt dat de wijkagent langskomt‘, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Fraude met gegevens creditcard lijkt nu nog kleinschalig

Het gaat om een nog relatief weinig voorkomend fenomeen. Tot nu toe heeft de helpdesk minder dan tien meldingen over fraude via creditcards ontvangen: „Maar oplichters proberen iets vaak eerst op kleine schaal uit. En bij succes gaan ze het groot uitrollen. Hier zit ook veel potentie in voor oplichters”, zegt woordvoerder Eunice Bom tegen RTL Nieuws. Daarnaast wordt niet van elke daad van oplichting een melding gemaakt. Mogelijk vindt het al veel meer plaats.

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Zo houd je de mogelijke oplichting zelf in de gaten

Volgens Daniël Verlaan, techjournalist bij RTL, is het verstandig als je regelmatig je rekening checkt om te zien of er onregelmatige afschrijvingen zijn gedaan. De oud-winnaar van Wie is de Mol?: „Zodra je een vreemde transactie ziet, kun je gelijk actie ondernemen.”

Verlaan stelt ook dat we moeten oppassen met het delen van gegevens van onze creditcard, online of via de mail. „Met deze gegevens kunnen cybercriminelen de creditcard toevoegen aan hun Apple Pay en Google Pay. Een creditcard maakt wereldwijd betalen gemakkelijker, maar met dat gemak komt ook een groter risico op fraude.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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