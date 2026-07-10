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COA over opvanglocatie Den Haag: eenzijdig opzeggen kan niet

Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan.

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„Wij snappen dat nieuwe coalities in gemeenten soms andere keuzes willen maken dan het voorgaande college, dat is begrijpelijk. Tegelijk kunnen getekende overeenkomsten niet eenzijdig worden opgezegd”, luidt de korte reactie.

Voor de locatie aan de Sportlaan was al een bestuurlijke overeenkomst tussen de gemeente en het COA ondertekend in oktober 2024. Daarin was een opvang voor 440 asielzoekers voor een periode van vijf jaar, met mogelijke verlenging tot zeven jaar, overeengekomen.

Eerder was de opvanglocatie aan de Sportlaan al de oorzaak van het klappen van coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66. Daarvoor vond er in februari van dit jaar al een groot protest plaats bij de locatie. Daarbij werden acht mensen aangehouden en raakte een agent gewond.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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