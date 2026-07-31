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Clash tussen burgemeester en Caroline van der Plas over verbod op vuurwerk: ‘De klootzakken moet je aanpakken’

Het klinkt misschien wat gek zo midden in de zomer, maar morgen gaat voor consumenten het verbod op vuurwerk in. Op tv zorgde dat gisteravond voor een pittige discussie tussen de burgemeester van Haarlem Jos Wienen en politica Caroline van der Plas (BBB).

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Het verbod om vuurwerk af te steken en te (ver)kopen zorgt al langere tijd voor discussie tussen voor- en tegenstanders. In Nieuws van de Dag stelde PVV’er Martin Bosma onlangs niets van het vuurwerkverbod voor consumenten te verwachten: „Het wordt toch overal verkocht. Zwaar, zwaarder en zwaarst.” Het verbod moet onder geweld tegen hulpverleners verminderen of voorkomen.

Terwijl Nederland nu richting een verbod gaat, werkt Europa ondertussen aan een vuurwerkwet die in 2027 in moet gaan. Die gaat onder meer over strenge voorwaarden om zwaar vuurwerk op de markt te brengen.

Clash over vuurwerk in Goedenavond Nederland

In televisietalkshow Goedenavond Nederland schoven gisteravond dus de burgemeester van Haarlem en Caroline van der Plas aan. Jos Wienen vindt dat het vuurwerkverbod zonder uitzonderingen moet gelden. Van der Plas is het daar absoluut niet mee eens. De BBB-vrouw stelt dat het verbod vooral de mensen raakt die op een normale manier vuurwerk afsteken.

Wienen weet dat veel mensen het heus zonde vinden dat vuurwerk moet verdwijnen. Maar hij heeft goede redenen om het verbod te steunen en zal geen vergunningen voor afsteken afgeven. „De mate waarin het vuurwerk zwaarder is geworden. De enorme risico’s die voor de veiligheidsdiensten met oud en nieuw in het geding zijn. Enorme overlast waar sprake van is. Voldoende redenen denk ik om te zeggen: jongens, het is hartstikke jammer, maar we moeten ermee stoppen.” Dat gemeenten ontheffingen kunnen verlenen, vindt de burgemeester raar. „Er gaat illegaal best nog van alles plaatsvinden, maar laten we het niet ingewikkelder maken.”

Caroline van der Plas vindt de gewone man de dupe

Een punt van Caroline van der Plas is dat zwaar vuurwerk afsteken en geweld tegen hulpverleners al verboden is. Waarom dan ook nog mensen die gewoon een beetje willen knallen de dupe laten zijn? „Eigenlijk mogen alleen sierpotten en sterretjes nog. Vuurpijlen zijn ook verboden. Als er een vuurpijl de lucht in gaat, dan is die niet verkocht bij de plaatselijke vuurwerkondernemer. Wat er nu wordt gezegd: we gaan het gewone vuurwerk voor gewone mensen, die net als bij mij in de straat elkaar gezellig gelukkig nieuwjaar willen wensen… die wordt het vuurwerk afgepakt.”

Van der Plas neemt het ook op voor vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren „vaak nog voor tonnen hebben geïnvesteerd”. De politica denkt niet dat mensen die ondanks een al heersend verbod zwaar vuurwerk afstaken, de komende jaarwisseling een potje scrabble gaan spelen. „De klootzakken onder de mensen in de samenleving moeten worden aangepakt.”

De hele discussie hoor je in de video hierboven. Ook Jort Kelder doet daar nog aan mee.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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