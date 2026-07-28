Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CBS: veel groter risico op verdrinking voor kinderen die buiten Europa zijn geboren

Kinderen en tieners die buiten Europa zijn geboren, lopen in Nederland een veel groter risico op verdrinking dan leeftijdsgenoten met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over verdrinkingen in de periode 2016 tot en met 2025.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In 2025 verdronken 100 inwoners van Nederland. Van hen had 37 procent een niet-Nederlandse herkomst. Daarnaast kwamen vorig jaar 32 mensen om het leven die niet in Nederland woonden, zoals toeristen of tijdelijke arbeidsmigranten.

Metro schreef eerder over het aantal verdrinkingen in 2025.

Groot verschil bij jonge kinderen en tieners

Vooral onder kinderen en jongeren zijn de verschillen opvallend. Bij kinderen jonger dan 10 jaar die buiten Europa zijn geboren, ligt het risico op verdrinking ruim acht keer hoger dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Bij tieners van 10 tot 20 jaar is dat verschil nog groter: zij verdrinken ruim veertien keer zo vaak.

Ook kinderen die zelf in Nederland zijn geboren, maar van wie beide of een van de ouders buiten Europa is geboren, lopen meer risico. Bij kinderen onder de 10 jaar is de kans op verdrinking ongeveer vier keer zo groot als bij leeftijdsgenoten met een Nederlandse herkomst. Het CBS doet geen uitspraken over de oorzaken van de verschillen.

In de afgelopen tien jaar verdronken in totaal 930 inwoners van Nederland. Onder de 110 slachtoffers jonger dan 20 jaar had meer dan de helft een niet-Nederlandse herkomst.

Jaarlijks tientallen slachtoffers van verdrinking

Over de afgelopen tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 93 inwoners van Nederland. Daarvan hadden er gemiddeld 62 een Nederlandse herkomst en 31 een niet-Nederlandse herkomst. De meeste slachtoffers waren mannen.

Daarnaast verdronken ieder jaar gemiddeld zo’n 30 mensen die geen inwoner van Nederland waren. Het gaat onder meer om toeristen, seizoenswerkers en andere mensen zonder Nederlandse woonplaats.

Metro schreef eerder over hoe je verdrinking in open water kunt voorkomen.

Veel Poolse slachtoffers onder niet-inwoners

In totaal verdronken tussen 2016 en 2025 bijna 300 mensen die niet in Nederland woonden. Ruim een kwart van hen kwam uit Polen. Negen op de tien slachtoffers waren mannen en bijna de helft was tussen de 20 en 40 jaar oud.

Ook onder deze groep kwamen verdrinkingen onder kinderen en jongeren voor. In tien jaar tijd verdronken zeven kinderen jonger dan 10 jaar en 26 jongeren tussen de 10 en 20 jaar die niet in Nederland woonden.

Verdrinking gebeurt meestal in open water

De meeste verdrinkingen vonden volgens de cijfers plaats in open water, zoals rivieren, kanalen, recreatieplassen, meren of de zee. Van de inwoners die in de afgelopen tien jaar verdronken, kwam 78 procent om het leven in open water.

Bij mensen die niet in Nederland woonden, lag dat aandeel nog veel hoger: 98 procent van de verdrinkingen gebeurde daar in open water.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties