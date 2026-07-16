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CBS: Nederlanders produceerden minder afval, vooral door 5 kilo minder gft per inwoner

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet dat Nederlanders vorig jaar gemiddeld 6 kilo minder huishoudelijk afval produceerden. Vooral de hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval nam af, waarschijnlijk doordat droge periodes zorgden voor minder groenafval.

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In totaal haalden gemeenten vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval op. Hoewel de totale hoeveelheid daalde, bleef de samenstelling grotendeels hetzelfde. Restafval vormt nog altijd de grootste afvalstroom, gevolgd door gft en oud papier.

Metro schreef eerder over hoeveel het kost om afval naast de container te zetten.

Waarom droge periodes zorgen voor minder gft-afval

Vooral de hoeveelheid gft-afval nam af. Gemiddeld werd in 2025 per inwoner 87 kilo gft-afval ingezameld, ruim 5 kilo minder dan een jaar eerder. Ook de hoeveelheid grof tuinafval liep terug, van 24 naar 22 kilo per persoon.

Volgens het CBS spelen de weersomstandigheden daarbij een rol. Tijdens droge perioden groeien planten minder hard, waardoor er minder bladeren, snoeiafval en ander groenafval vrijkomt.

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Zuid-Holland produceert meeste restafval

De hoeveelheid restafval bleef vrijwel gelijk. Gemeenten zamelden gemiddeld 179 kilo restafval per inwoner in, tegen 180 kilo een jaar eerder.

De verschillen tussen provincies zijn groot. Zuid-Holland produceerde met gemiddeld 232 kilo per inwoner het meeste restafval. Ook Noord-Holland scoorde relatief hoog met 225 kilo. Overijssel had juist de laagste hoeveelheid restafval: gemiddeld 112 kilo per inwoner.

Onlangs sprak Metro nog met Fenneke in de rubriek Burenruzies, die klaagde over het feit dat haar buren hun afvalzak wekenlang op het balkon laten staan. Met maden tot gevolg.

CBS: 60 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld

Ongeveer 60 procent van het huishoudelijk afval werd in 2025 gescheiden ingezameld. Dat aandeel is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Overijssel doet het met 74 procent het best. Ook Gelderland en Limburg scoren hoog met 72 procent. Zuid-Holland blijft achter: daar wordt volgens de CBS-cijfers 44 procent van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld.

Volgens het CBS hangt dat onder meer samen met de mate van verstedelijking. In gebieden met veel hoogbouw is het vaak lastiger om verschillende afvalstromen apart in te zamelen, omdat er minder ruimte is voor aparte containers.

Steeds meer gemeenten zamelen luiers apart in

Een afvalstroom die juist groeit, is die van wegwerpluiers. Gemiddeld werd vorig jaar 1,5 kilo luiers per inwoner apart ingezameld, tegenover 1,2 kilo in 2024.

Steeds meer gemeenten bieden die mogelijkheid aan. In 2025 zamelden 120 gemeenten luiers gescheiden in, terwijl dat er in 2020 nog 83 waren. De ingezamelde luiers kunnen worden verwerkt, zodat een deel van de gebruikte grondstoffen opnieuw kan worden ingezet.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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