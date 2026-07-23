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Schouten maakt met abseilen van Euromast verkiezingsbelofte waar

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is donderdagochtend van de Euromast abgeseild. Haar actie trok veel bekijks, zowel van het publiek als van de binnen- en buitenlandse media.

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Geflankeerd door een begeleider en aangemoedigd door het publiek daalde ze af. Onderweg en bij aankomst kreeg ze aanmoedigingen en applaus. „De stap over het randje was het engst”, vond Schouten, die bij aankomst naar eigen zeggen vol adrenaline zat, en blij was dat ze weer met beide benen op de grond stond.

De burgemeester beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt: de opkomst was met 40,7 procent iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers ging stemmen.

Serieuze ondertoon

De ludieke actie had een serieuze ondertoon, vertelde Schouten toen ze weer met beide benen op de grond stond. „Een actie eens in de vier jaar is niet voldoende voor een hoger opkomstpercentage. De komende vier jaar gaan we met de mensen in de wijken in gesprek om te horen wat ze belangrijk vinden en gaan we verantwoording afleggen van wat we doen. Ook moeten we kijken naar andere manieren om hen te betrekken bij de democratie. Het is ongelooflijk belangrijk dat de stad gerepresenteerd wordt voor alle mensen die hier wonen. En dat kan als je je stem laat horen”, aldus de burgemeester.

Schouten voelde vooral angst toen ze begon aan de afdaling. „Die stap over de rand is heel tegennatuurlijk en eng. Daarna moet je ook nog tegen de wand naar beneden stappen. Dat had ik niet gekund zonder de hulp van mensen die me hebben begeleid. Ongeveer halverwege werd het wat relaxter”, aldus Schouten, die ter voorbereiding op het abseilen oefende bij het Korps Mariniers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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