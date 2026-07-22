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Botsing trams op Erasmusbrug: 18 gewonden, 2 zwaargewond

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Daarbij zijn achttien mensen gewond geraakt, van wie twee zwaargewond, meldt de veiligheidsregio.

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Een van de zwaargewonden raakte bekneld, maar deze persoon is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio inmiddels bevrijd. De woordvoerder spreekt van „een flinke klap”.

Op beelden van een webcam aan de noordkant van de Erasmusbrug is te zien hoe een tram stil staat te wachten voor de brug die op dat moment open is. Een andere tram rijdt daar ogenschijnlijk zonder vaart te minderen achterop. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie komen daarna ter plaatse.

Vervoerder RET laat weten nog niks te kunnen zeggen over de oorzaak van het ongeluk. De stroom is van de bovenleiding gehaald en voorlopig rijden er geen trams over de brug.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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