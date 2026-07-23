Blarendag maakt naam met 1150 behandelingen tijdens Vierdaagse waar (maar er waren meer problemen)
Het Rode Kruis heeft op de tweede wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse 1150 blaarbehandelingen gedaan, meldde de hulporganisatie gisteravond. Metro was er op de Roze Woensdag met camera bij en noteerde nog wel wat meer problemen en probleempjes.
De tweede dag van de beroemdste Vierdaagse staat traditioneel bekend om zijn vele blaren. „De blarendag maakt zijn naam dus meer dan waar”, concludeert het Rode Kruis dan ook. Op het moment dat de 1150 behandelingen bekendgemaakt werden, lagen nog enkele honderden mensen in een hulppost. Het werkelijke aantal blaren dat werd doorgeprikt, ligt daarom ongetwijfeld nog hoger.
Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse vielen twaalf mensen om een heel andere reden dan blaren uit: zij werden gediskwalificeerd.
Meer blaren dan gebruikelijk tijdens deze Vierdaagse
Bij een hulppost van het Rode Kruis op de Wedren dacht men gisteravond aan een heftigere blarendag dan men gewend is tijdens de Vierdaagse. „De verwachting is dat het eindtotaal aan blaarbehandelingen dik boven het gemiddelde van een Roze Woensdag ligt.”
Het blijft gissen naar de oorzaak van de vele blaren, aldus het Rode Kruis. „Het regende hier en daar, soms even hard, maar of dat écht debet is aan deze stijging, dat weten we niet. Het blijven dagkoersen, en soms zijn stijgingen of dalingen in behandelingen en uitval is maar moeilijk te verklaren. Opvallend is het wel.” Dinsdag waren er ruim negenhonderd blaarbehandelingen.
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Veel dorst, maar een deelnemer heeft het dan niet over water
Metro’s Boyan was gisteren op Roze Woensdag bij de Vierdaagse in Nijmegen aanwezig. Hij vroeg de deelnemers hoe het ging en of zij misschien ergens last van hadden. Dat was absoluut het geval, hoor je in de video hierboven. Echte drama’s troffen we gelukkig niet.
Het ging dan niet alleen om de befaamde blaren, al had een man voor de Metro-microfoon ze wel op zijn hak. Een andere man zei last te hebben van „een lange dag” en had „vooral dorst”. Het ging daarbij niet om water… Een oudere deelnemer had het zwaar, „maar het publiek houdt ons op de been”. We troffen ook een nog monter ogend gezin in Feyenoordshirtjes: „Last? We hebben alleen last van die club uit Amsterdam, verder niet.”
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