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Bizarre beelden: zinkgat slokt fietser op in ’s-Heerenberg

In ’s-Heerenberg is een meisje gistermiddag bijna volledig onder water verdwenen toen zij met haar fiets in een zinkgat reed. Op beelden is te zien hoe ze bijna volledig kopje onder gaat, maar daarna toch met moeite uit het zinkgat weet te klimmen.

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Het zinkgat in het Gelderse stadje was kort daarvoor ontstaan door een waterleidingbreuk.

Fietser valt in zinkgat in ‘s-Heerenberg

Volgens Vitens kwam er gisteren rond 14.30 een melding binnen van een waterleidingbreuk. De weg was op dat moment nog niet afgezet. „De waterleidingbreuk had net plaatsgevonden en wij waren nog niet ter plaatse. Er was nog geen tijd geweest om de weg af te zetten”, zo legt een woordvoerder uit.

Volgens Vitens komt een zinkgat van dieper dan 1 meter bijna nooit voor. „De maximale diepte van de waterleiding is 1 meter, dus een zinkgat is doorgaans niet dieper dan 1 meter. Mocht dat nu wel het geval zijn geweest, dan is dat uitzonderlijk. We hebben de beelden zelf nog niet gezien.”

Oorzaak voor leidingbreuk

Het bedrijf heeft nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de leidingbreuk. „Het was een spontane waterleidingbreuk. Er is geen aanwijsbare reden gevonden.” Wel kan het zo zijn dat de droogte een rol heeft gespeeld. „Het is momenteel heel erg droog en dan kan het zijn dat de grond gaat verplaatsen en dat de waterleiding breekt. Maar dat blijft gissen”, aldus de woordvoerder.

Vitens weet niet hoe het met het meisje gaat. „Collega’s hebben nog wel even met de moeder van het kind gesproken, maar hoe het met haar gaat weten we niet.” Op beelden is te zien hoe het meisje met grote moeite uit het zinkgat wist te komen:



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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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