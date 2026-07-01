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Drentse coalitie na stikstofdebat verder zonder BBB

De BBB in Drenthe is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA gestapt. Nadat de BBB zich tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens had gekeerd, rees de vraag of de BBB de samenwerking zou kunnen voortzetten. Na beraad tussen de coalitiepartijen stelde BBB’er Willem Vossebeld dat zijn fractie heeft besloten het samenwerkingsverband te verlaten, omdat de andere partijen het coalitieakkoord „dood hadden verklaard”.

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Vossebeld verweet VVD, PvdA en CDA eerder dat ze door in te stemmen met het stikstofplan ook voor onteigening van boeren hadden gestemd. En dat is volgens hem tegen de afspraken in die de coalitie maakte. BBB-kopstuk Henk Vermeer woonde het stikstofdebat in Assen bij. Hij was erbij toen de BBB-fractie zich beraadde na het stikstofdebat.

Namens de drie andere partijen zei Hendrikus Loof (PvdA) vertrouwen te hebben in alle leden van Gedeputeerde Staten. Hij wil Henk Emmens, gedeputeerde namens de BBB, „graag bij de club houden”.

Zeventien zetels

De Drentse Staten vinden dat de gedeputeerden in elk geval in functie moeten blijven tot partijen na de zomer gaan debatteren over de ontstane situatie en hoe nu verder. Alle gedeputeerden zijn daartoe bereid. Emmens kreeg applaus van de partijen toen hij zei dat hij blij is met het vertrouwen in hem.

De BBB was de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. De nieuwkomer behaalde zeventien zetels en leverde twee leden voor het college van Gedeputeerde Staten. VVD en PvdA hebben elk vier zetels, het CDA drie. In maart 2027 zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten.

Binnen GS hebben al heel wat wisselingen van de BBB-gedeputeerden plaatsgevonden. Emmens is sinds februari in functie. Hij volgde Egbert van Dijk op, die eind vorig jaar ontslag nam nadat hij door zijn partijgenoot en medebestuurder Gert-Jan Schuinder was tegengewerkt. Schuinder op zijn beurt trad in februari af voordat tijdens een debat een motie van wantrouwen tegen hem kon worden ingediend, omdat hij zich met de portefeuille van Van Dijk had bemoeid. Dat gebeurde nog geen jaar nadat hij de plaats had ingenomen van Jisse Otter, die met pensioen ging. De stoel die Schuinder achterliet, is nog steeds niet ingevuld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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