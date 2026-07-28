Redactie
Redactie Binnenland 28 jul 2026
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Politie opent moordonderzoek na vondst dode baby’s in Frankrijk

This photograph shows the French police seals affixed to the door of an appartment in Orange, southern France, on July 28, 2026, after the bodies of five deceased infants were discovered. Five bodies of dead babies have been found at a couple’s home in Orange (Vaucluse), according to multiple sources on July 28, 2026. According to a source close to the investigation, French police discovered the remains of newborns at the home of a couple, the wife of whom had given birth to a healthy baby on July 27, 2026. Investigators discovered the bodies in cardboard boxes, according to the same source. Thibaud MORITZ / AFP
ANP / AFP / Thibaud Moritz

De Franse politie zegt een moordonderzoek te hebben geopend naar aanleiding van de vondst van stoffelijke resten van pasgeboren baby’s in de zuidelijke plaats Orange. Het gaat om de overblijfselen van vermoedelijk vijf baby’s die werden gevonden in kartonnen dozen.

De 32-jarige moeder van de kinderen leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning. Ze had al twee kinderen van 8 en 9 jaar oud en beviel zondag van een gezonde baby, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De eveneens 32-jarige partner van de vrouw zou zich zorgen hebben gemaakt omdat hij er pas in een laat stadium achter kwam dat ze zwanger was. Toen hij hun huis doorzocht vond hij de menselijke resten. Hij lichtte het ziekenhuis in, dat vervolgens de politie waarschuwde. De politie meldt dat rechercheurs nog niet met de vrouw hebben gesproken. Verder onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om vijf kinderen ging. De man zou niets van de zwangerschappen hebben geweten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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