Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Laatste bewoners azc Hardenberg weg, locatie definitief dicht

De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg zijn vertrokken naar andere opvanglocaties. Daarmee sluit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief de deuren van deze locatie, meldt de organisatie vrijdag.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De opvanglocatie in Hardenberg opende in 2016 en bood gedurende tien jaar plaats aan ongeveer zevenhonderd bewoners. Volgens een overeenkomst met de gemeente Hardenberg had de locatie definitief moeten sluiten op 8 maart 2026. Dat lukte niet wegens een acuut, landelijk tekort aan opvangplekken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties