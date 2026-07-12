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Persoon aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel

De politie heeft zaterdagavond een persoon aangehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na een melding van een vechtpartij. De 29-jarige man werd overgedragen door de beveiliging, laat een woordvoerder weten.

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Een verslaggever van het ANP zag zaterdagavond diverse opstootjes op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk. Zo kreeg een oudere vluchteling ogenschijnlijk uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak.

De politie laat weten dat ze er zijn als het nodig is, maar dat ze niet verantwoordelijk zijn voor toezicht of beveiliging van het terrein. „We herkennen het beeld van toenemende spanningen op het voorterrein en staan doorlopend in goed contact met alle organisaties die hier een rol in hebben.”

Monitordiensten

Het Rode Kruis laat weten dat het niet opkijkt van de gebeurtenissen van zaterdagavond. De hulporganisatie is, net als VluchtelingenWerk, gestopt met de hulpverlening, omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverleners en hulpvragers.

MiGreat is nog wel aanwezig in Ter Apel. Overdag werkt de hulporganisatie met zogeheten monitordiensten, waarbij zeker twee medewerkers de situatie op het voorterrein in de gaten houden. „Voordat we dingen gaan doen, willen we nu vooral inventariseren wat er nodig is, wat we kunnen bieden en hoe we dat zo veilig mogelijk kunnen doen”, zegt een woordvoerder. Gedurende een deel van de nacht zijn ook twee mensen van de organisatie in Ter Apel aanwezig.

Volgens de MiGreat-woordvoerder zijn de situatie op het voorterrein en de behoeften van de mensen daar dit weekend „compleet veranderd”. Het terrein voor het aanmeldcentrum is volgens haar nu vrijwel leeg, omdat mensen elders naar binnen kunnen. De vraag is hoe dat vanaf maandag wordt geregeld, zegt zij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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