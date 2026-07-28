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Annemarie van Gaal verbolgen over stilleggen bouwproject: ‘Door één broedende zwaluw’

De werkzaamheden aan de Nieuwe Norgerbrug in Drenthe hadden al moeten zijn afgerond. Het bouwproject is echter stilgelegd, zag een totaal verbaasde opiniemaker Annemarie van Gaal. „Dit kost anderhalf miljoen euro.”

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Genoemde brug, niet ver van Assen, was wel aan een opknapbeurt toe. ‘De boel’ ligt echter stil. Ondernemer Annemarie van Gaal, die in Nieuws van de Dag onlangs nog een ode aan mbo-studenten gaf, kon het gisteravond niet geloven.

Eén zwaluw legt heel bouwproject in Drenthe stil

De opiniemaker schreef over de Nieuwe Norgerbrug ook al een column in De Telegraaf en presentator Thomas van Groningen vond dat „een heerlijk verhaal”. Annemarie van Gaal mocht nu op tv nog eens uitleggen wat er in Drenthe aan de hand is. „Je weet hoe het is met projecten in ons land, dat loopt altijd uit. Nu worden de bouwwerkzaamheden gestaakt, omdat er één broedende zwaluw is aangetroffen.”

Van Groningen stipte aan dat het hier wel een beschermde diersoort betreft. Van Gaal beaamt: „Net als vijfhonderd andere diersoorten in ons land. Maar je moet dit even in het perspectief zien. Een zwaluw leeft twee jaar; hij broedt alleen maar. We gaan hem niet doodmaken of zo; het nestje kan wellicht ergens anders heen.”

Het echte probleem volgens Annemarie van Gaal

Met die zwaluw komt het dus vast goed, denkt Annemarie van Gaal. „Maar wat dat kóst”, zegt zij met stemverheffing. „Dit is maar een voorbeeld, maar zo kenmerkend. Ieder bouwproject wordt door een heikikker, een vleermuis of een of andere pad die daar loopt…” Van Gaal heeft het dan over bezwaarmakers, die volgens haar „nog gelijk krijgen bij de rechter ook, omdat het een beschermde diersoort is”.

Volgens de boze Van Gaal kost het stilleggen in Drenthe de gemeenschap anderhalf miljoen euro in twee maanden. Zij berekende daarbij de extra brandstofkosten van mensen die moeten omrijden. In de video hierboven zie je een overzicht van Nieuws van de Dag van bouwprojecten ‘die zijn stilgelegd door diertjes’. Van Gaal: „En dat is vast niet compleet.”

Moet een bouwproject door aanwezigheid van een beschermde diersoort worden stilgelegd? Kies een optie Ja natuurlijk, het dier is niet voor niets beschermd. Nee, een bouwproject van de mens is belangrijker dan een dier. Stem Ja natuurlijk, het dier is niet voor niets beschermd. Gestemd 28% Nee, een bouwproject van de mens is belangrijker dan een dier. Gestemd 72%

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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