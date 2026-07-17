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Amazon en bol lokken klanten met nepaanbiedingen, Consumentenbond dreigt met juridische stappen

4Grote kans dat jij weleens iets hebt gekocht bij Amazon of bol. Volgens de Consumentenbond verlopen de zaken bij die webwinkels echter niet altijd zoals het hoort: ze zouden stunten met nepaanbiedingen. De bond heeft de winkels via een sommatiebrief opgeroepen te stoppen met zulke aanbiedingen.

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Stoppen bol en Amazon daar niet mee, dan volgen juridische stappen, dreigt de Consumentenbond.

📦 Hoeveel pakketjes bestellen we per jaar? Volgens Thuiswinkel.org bestelden Nederlanders met z’n allen 494 miljoen pakketten in 2024. 57,8 miljoen werden teruggestuurd naar de afzender. Een gemiddeld huishouden bestelt zo’n 59 pakketjes per jaar, wist de website ook te vertellen.

Wat zijn nepaanbiedingen bij bol en Amazon?

De afgelopen maanden namen onderzoekers van de bond de prijzen van populaire producten onder de loep. Tientallen aanbiedingen bleken niet te kloppen. Soms was het zelfs zo dat er van korting eigenlijk geen sprake was, omdat de prijs van het product vlak voor het in de aanbieding ging lager was dan de kortingsprijs.

Het ging om airfryers en bluetoothspeakers bij Amazon en airfryers en televisies bij bol. Van de 1142 bekeken producten waren er 323 minstens een keer in de aanbieding. Volgens de bond klopten bij Amazon 46 van de 113 aanbiedingen niet. Bij bol ging het bij 62 van de 210 aanbiedingen mis.

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Waarom zijn deze kortingen volgens de wet misleidend?

Winkels tonen bij een aanbieding vaak een doorgestreepte prijs en een kortingspercentage. De Consumentenbond benadrukt dat die volgens de wet gebaseerd moeten zijn op de laagste verkoopprijs van de afgelopen dertig dagen.

„Wij doen al jaren onderzoek naar nepaanbiedingen en spreken winkels aan als ze zich niet aan de regels houden”, legt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar uit. Bij Coolblue en Wehkamp leidde dat volgens haar eerder ook al tot aanpassingen. „Het kan dus wél. Maar Amazon en bol.com blijven hier hardnekkig klanten mee lokken, ondanks dat deze winkels de regels kennen. Wat ons betreft is de maat nu vol.”

Bol zegt zich niet te herkennen in het beeld dat de webwinkel klanten bewust zou lokken met nepaanbiedingen. Het bedrijf stelt daarbij conform de geldende wet- en regelgeving te handelen. „We vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de prijzen en aanbiedingen die zij op ons platform zien. We hebben de bevindingen van de Consumentenbond ontvangen en zullen deze zorgvuldig bestuderen.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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