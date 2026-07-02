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Twee kinderen van spermadokter Jan Karbaat ontmoeten elkaar op de radio: ze hebben nog 120 ‘broers en zussen’

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid werkt momenteel aan een plan om misstanden rond spermadonatie te kunnen aanpakken. Jan van Buuren en Roel Moradi spraken dit weekend over het onderwerp op NPO Radio 1. Zij zijn halfbroers en ontmoetten elkaar in het programma WNL In de Kantine voor het eerst.

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Van Buuren en Moradi groeiden op zonder te weten dat de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat door spermadonatie hun biologische vader was. Na een DNA-test ontdekten ze dat ze broers zijn. Sterker: zij hebben (tot nu toe) 120 ‘Karbaat-broers en -zussen’. En nu ontmoetten de halfbroers elkaar op de radio.

Spermadonatie Jan Karbaat werd wereldnieuws

Jan Karbaat zorgde voor een schok in Nederland – en werd wereldnieuws – als het om spermadonatie ging. Hij doneerde sperma in zijn eigen kliniek in Barendrecht. Verschillende personen eisten via de rechtbank een DNA-test om te ontdekken of Karbaat hun vader was. De zaak was veelbesproken (hier lees je hoe dat allemaal zat).

Leestip: Ook Nederlandse kinderen slachtoffer in donorschandaal Denemarken.

👇 Het plan van minister Sophie Hermans Sophie Hermans hoopt in de toekomst massadonatie tegen te gaan, met maatregelen. Ook hoopt zij rechten van donorkinderen te kunnen beschermen. Onderdelen van het plan zijn onder meer: strengere regels voor spermadonatie uit het buitenland, Europese afspraken maken over donorlimieten en beter toezicht en samenwerking tussen het ministerie, spermabanken en andere organisaties.

Spermadokter heeft misschien wel 1000 kinderen

Jan van Buuren en Roel Moradi vinden dat ze veel op elkaar lijken. Kenmerkend volgens de twee: „Jan Karbaat-kinderen hebben korte, dikke, vierkante handjes.” Ze hadden voor het radio-interview al veel broers en zussen („zo noemen we ze, al zijn het halfbroers en halfzussen”) ontmoet. Er zijn nu 120 kinderen van de befaamde spermadokter die contact met elkaar hebben. „En elke maand komen er nog een paar bij.” Mogelijk zijn er wel duizend Jan Karbaat-kinderen.

Moradi wist niet dat hij van een donor was, totdat hij een MyHeritage-test deed. Hij wilde namelijk weten of hij deels Scandinavisch was. „Toen kwam de grote verrassing. Ik bleek pagina’s vol broers en zussen te hebben. Ik belde mijn moeder en zei: ‘Ik weet het’.” Van Buuren kreeg een foto onder ogen van meerdere Karbaat-kinderen. „Een vriendin vond dat ik zo op ze leek. Dat hoorde ik wel vaker. Nu is het logisch, want iedereen komt uit dezelfde omgeving.”

Wil je het interview in WNL In de Kantine terugluisteren? Dat kan via de website van NPO Radio 1.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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