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Drie personen aangehouden voor explosie in Amsterdam

In verband met de zware explosie die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond in Amsterdam Nieuw-West zijn in totaal drie aanhoudingen verricht, laat de politie zaterdag weten. De politie had eerder al gemeld dat er vrijdag meerdere mensen waren aangehouden, maar niet het exacte aantal. Waarvan ze verdacht worden, wil de politie in verband met het onderzoek nog niet zeggen. Ook zijn er twee voertuigen in beslag genomen.

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Door de explosie bij een bijgebouw van een flat aan de Osdorper Ban raakten zeven mensen gewond, van wie twee zwaar. Het is niet bekend of onder de gewonden ook een of meerdere van de verdachten zijn. Ook is niet duidelijk hoe het nu met de slachtoffers gaat.

De politie onderzoekt nog hoe de explosie kon gebeuren en zegt daarbij rekening te houden met verschillende scenario’s. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid dat sprake was van criminele activiteiten waar explosieven bij betrokken waren. De politie roept mensen met informatie hierover op deze te delen.

Volgens onbevestigde berichten lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in een kelderbox van de flat. De politie benadrukt zaterdag dat het „in deze fase van het onderzoek nog te vroeg is om conclusies te trekken over wat er precies is gebeurd”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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