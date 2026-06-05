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Zomerweer blijft uit: Nederland krijgt dagenlang regen, buien en weinig zon

Nederland krijgt de komende dagen geen zomerweer, maar blijft te maken houden met een aaneenschakeling van buien en regen.

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De dag begon op veel plaatsen met bewolking en een buienlijn die van west naar oost over het land trok. Vooral het oosten kreeg in de ochtend nog te maken met regen en buien.

In de loop van de middag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Vooral in Noord-Holland kan het uiteindelijk flink opklaren. Daar liggen de temperaturen rond de 18 graden.

In het zuidoosten blijft het wel langer wisselvallig met stevige buien, al nemen die later op de dag langzaam af.

Opnieuw regen over het land

Wie morgen plannen heeft, moet rekening houden met nat weer. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land dat zich in de middag uitbreidt.

Op veel plaatsen gaat het dan regelmatig regenen, met tussendoor ook enkele felle buien. De zon laat zich nauwelijks zien en de temperaturen komen uit rond de 19 graden. Ook de wind trekt tijdens buien aan, vooral aan de kust kan het later op de avond stevig doorwaaien.

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Zondag is het weer verdeeld. In het noorden blijft het langer bewolkt met kans op buien, terwijl in het zuiden in de loop van de dag vaker de zon doorbreekt. Daar loopt de temperatuur op naar zo’n 19 à 20 graden. In het noorden blijft het koeler met ongeveer 17 graden.

Warmer, maar nog steeds regen

Maandag wordt het tijdelijk wat warmer met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Toch blijft het niet stabiel: vanuit het westen trekken opnieuw buien het land over. Later op de dag kan dat zelfs samenvallen met de avondspits, wat voor natte en drukke wegen kan zorgen. Ook onweer is dan niet uitgesloten.

Volgens de vooruitzichten blijft het voorlopig wisselvallig. Elke dag is er kans op buien of regen, met temperaturen die schommelen rond 18 tot 20 graden.

Pas tegen het einde van de week lijkt het weer iets stabieler te worden, maar zekerheid daarover is er nog niet.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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