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Onderzoek: warm weer zorgt voor leeglopende hotels: boekingen dalen soms met meer dan 30 procent

Slapen in een hotel in eigen land en warme dagen? Die twee blijken niet zo goed hand in hand te gaan. Uit onderzoek van HotelSpecials.nl blijkt dat warme dagen in Nederland direct invloed hebben op het aantal binnenlandse hotelboekingen. Gemiddeld ligt het aantal reserveringen op zonnige dagen 15 tot 20 procent onder het dagdoel.

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De cijfers, gebaseerd op data van mei 2026, laten volgens het platform een duidelijk en terugkerend patroon zien. Zodra de temperatuur oploopt, nemen de boekingen af. Het gaat dus niet om een incident, maar om een structurele trend.

Minder boekingen hotels bij zomers weer

Zodra het kwik boven de 20 graden komt, en zeker bij echt zomers weer met veel zon, daalt de vraag naar hotelovernachtingen in eigen land. In de warmste periodes van mei liep de achterstand zelfs op tot meer dan 30 procent onder de verwachting. Hotels zullen daarom niet blij zijn met een mogelijk hete zomer die is voorspeld.

Op koelere dagen gebeurt juist het tegenovergestelde: dan liggen de boekingen vaak boven het gemiddelde. Vergelijkingen met 2025 laten zien dat dit patroon zich herhaalt.

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‘Zodra de zon schijnt, verdwijnen mensen naar buiten’

Volgens HotelSpecials speelt gedrag van consumenten een belangrijke rol. Nederlanders kiezen bij goed weer eerder voor een stranddag, terras of buitenactiviteit dan voor een hotelovernachting.

„Nederlanders boeken een citytrip of wellnessweekend in eigen land vaker als het buiten niet uitnodigend is. Zodra de zon schijnt, verdwijnen ze naar het strand of een terras, niet naar een hotelkamer”, zegt Rick ten Cate, marketingmanager bij HotelSpecials.

🌦️ Nog éven wisselvallig Deze week is het nog even wisselvallig, maar wie in de weerapp kijkt, ziet vanaf zondag het weer langzaamaan weer beter worden. In plaats van regen (en regen en nog eens regen) komt de zon na het weekend ook weer om de hoek kijken.

Volgens het platform kan dit op termijn gevolgen hebben voor de sector. Als warme periodes in Nederland vaker voorkomen door klimaatverandering, verandert ook het boekingsgedrag structureel.

Het traditionele model, waarin Nederlandse hotels profiteren van wisselvallig weer, komt daarmee onder druk te staan. De vraag is hoe hotels zich moeten aanpassen als dat weerpatroon verandert.

Mogelijke strategieën voor hotels

HotelSpecials ziet een aantal aanpassingen die hoteliers kunnen helpen inspelen op het weerafhankelijke gedrag van gasten:

In de zomer meer focus op voorzieningen als airco, terrassen en buitenzwembaden

Prijzen dynamischer aanpassen op basis van weersverwachtingen

Meer inzetten op internationale gasten voor stabielere bezetting

Vroegboekkortingen inzetten tijdens warme weekenden om vraag te sturen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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