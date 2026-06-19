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CBS-cijfers: zelfdoding onder tienermeisjes ruim verdubbeld in 20 jaar tijd

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert een zorgwekkende ontwikkeling: het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is in twintig jaar meer dan verdubbeld. Vorig jaar overleden 29 meisjes tussen de 10 en 20 jaar.

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Daarmee is het aantal in deze groep ruim verdubbeld vergeleken met begin deze eeuw.

Belangrijkste doodsoorzaak onder tieners

Zelfdoding is bovendien de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners in Nederland. Vorig jaar kwam 22 procent van alle overleden tieners om het leven door zelfdoding.

Ook onder twintigers is dat aandeel hoog: daar ging het om 28 procent van de sterfgevallen in die leeftijdsgroep.

CBS: stijging onder tienermeisjes groter dan in alle andere groepen

Vooral onder meisjes en jonge vrouwen is de toename opvallend. Het CBS ziet dat het aantal zelfdodingen bij meisjes van 10 tot 20 jaar is gestegen van gemiddeld 1,2 per 100.000 inwoners in de periode 2000 tot 2005, naar 2,5 per 100.000 in de periode 2020 tot 2025. Daarmee is de relatieve stijging in deze groep het grootst van alle leeftijds- en geslachtscategorieën.

Ook bij jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar is een stijging zichtbaar. Daar nam het aantal zelfdodingen toe van gemiddeld 4 per 100.000 naar 6,5 per 100.000 in dezelfde periode.

Gemiddeld vijf zelfdodingen per dag

In totaal maakten vorig jaar 1758 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer vijf mensen per dag. Het cijfer laat zien dat zelfdoding een breed maatschappelijk probleem blijft dat alle leeftijdsgroepen raakt.

Wanneer wordt gekeken naar leeftijd, valt op dat het aandeel zelfdodingen relatief hoog ligt onder vijftigers en zestigers. In deze groep gaat het om 37 procent van het totaal aantal zelfdodingen in Nederland.

Ook bij ouderen is het beeld zorgelijk. Onder 70- en 80-plussers ligt het zelfdodingscijfer de afgelopen 25 jaar gemiddeld op 13 per 100.000 inwoners. Onder dertigers en veertigers ligt dat iets lager, op ongeveer 12 per 100.000.

Mannen overlijden vaker door zelfdoding

Net als in eerdere jaren is het verschil tussen mannen en vrouwen groot. Het zelfdodingscijfer onder mannen ligt met 13,4 per 100.000 ruim twee keer zo hoog als onder vrouwen, waar dat 6,1 per 100.000 is.

Volgens het CBS is dat patroon al jarenlang zichtbaar. Vooral bij ouderen is het verschil opvallend groot: bij 80-plussers ligt het aantal zelfdodingen onder mannen bijna drie keer zo hoog als onder vrouwen. Onder tieners is het verschil juist kleiner, daar ligt het cijfer bij jongens ongeveer 1,3 keer hoger dan bij meisjes.

Belangrijk signaal

De cijfers onderstrepen dat zelfdoding een van de belangrijkste doodsoorzaken is onder jongeren in Nederland. Vooral de stijging onder tienermeisjes valt daarbij op, zeker in vergelijking met andere leeftijdsgroepen waar de ontwikkeling stabieler of minder sterk stijgend is.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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