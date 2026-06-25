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Wees gerust: na de hitte voorspelt weerdienst vanaf volgende week temperatuur van 23 graden

Na de hitte van deze week lijkt het zondag eindelijk af te koelen. Aan het eind van de week is het al minder heet en volgende week wordt het rond de 23 graden, meldt Weeronline.

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Gisteren was de warmste 24 juni ooit, sinds het weer wordt gemeten. Zondag is het volgens de weerdienst nog steeds warm, met maxima tussen de 25 graden in de kustgebieden en een hitte van 35 graden in het binnenland. Aan het eind van de dag is er kans op felle onweersbuien en is de luchtvochtigheid hoog.

Na hitte en plaknachten gaat de temperatuur dalen

In de nacht van zondag op maandag daalt de temperatuur tot 17 graden, wat een einde aan de warme plaknachten betekent. Volgende week liggen de maxima rond de 23 graden en is er een afwisseling van wolken, zon en af en toe een bui.

Leestip: Airco in huis begrijpelijk, maar experts waarschuwen ook voor een keerzijde.

Juni nog steeds warmer dan normaal

Overigens is het na de hitte komende week nog steeds warmer dan normaal voor eind juni. Het langjarige gemiddelde ligt rond 21 graden. Verder is er een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het is dus vaak prima weer om weer lekker actief te zijn buiten. In de loop van komende week lijkt de temperatuur verder te dalen naar normale waarden. Op deze termijn is dat nog wel erg onzeker.

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Ellendige plaknachten in de hitte

Veel hitteklachten worden veroorzaakt door de warme plaknachten, meldt Verena Mülder van Weeronline. „Deze week hebben we regelmatig te maken met tropennachten waarbij de temperatuur een heel etmaal boven 20 graden blijft. In de nacht naar maandag komt hier zeer waarschijnlijk een einde aan. De minima liggen dan rond 17 graden. Vanaf de nacht naar dinsdag is het nog wat koeler met 12 tot 16 graden, wat goede temperaturen zijn om het huis te ventileren. Hierdoor kan het binnen dan weer wat koeler worden.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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