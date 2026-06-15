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Weeronline: temperatuur schiet deze week omhoog, vrijdag en zaterdag mogelijk ruim 30 graden

Weeronline verwacht later deze week een flinke temperatuurstijging in Nederland. Vrijdag en zaterdag kan het op meerdere plaatsen warmer worden dan 30 graden, terwijl het weer vandaag nog grijs begint.

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De ochtend begint ook met bewolking en lokaal wat motregen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon door en loopt de temperatuur op naar 17 tot 21 graden. Daarna gaat het snel: vanaf morgen krijgt warme lucht uit Zuid-Europa steeds meer invloed op ons weer.

Van 20 naar ruim 30 graden

Morgen blijft het op veel plaatsen nog vrij bewolkt, maar wordt het al flink warmer. In het noorden en westen kan het 22 graden worden, terwijl het kwik in het zuidoosten oploopt tot zo’n 26 graden.

Woensdag laat de zon zich vaker zien. Alleen in het noorden is nog kans op een bui. Langs de kust blijft het met ongeveer 20 graden relatief koel, maar in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 27 graden.

Donderdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Vrijdag en zaterdag lijken voorlopig de warmste dagen van de week te worden. Dan kan het op meerdere plaatsen tropisch warm worden met maxima boven de 30 graden.

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Kans op benauwdheid en onweer door het warme weer

De warmte gaat waarschijnlijk gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Daardoor kan het benauwd aanvoelen, vooral richting het weekend. Ook neemt de kans op stevige onweersbuien toe.

Volgens Weeronline is het niet uitgesloten dat de tweede helft van de maand meer tropische dagen oplevert. Wel blijft de verwachting voor het einde van juni nog onzeker.

🤧 Hooikoortspatiënten kunnen meer klachten krijgen Het droge, warme en zonnige weer heeft helaas ook een keerzijde… Mensen met hooikoorts kunnen de komende dagen meer last krijgen van pollen in de lucht. Vooral grassen staan momenteel volop in bloei, waardoor klachten zoals niezen, jeukende ogen en een loopneus kunnen toenemen.

Zonkracht 7 verwacht: hoe snel kun je verbranden?

Ja, het wordt dus heerlijk weer. Maar met het zonnige weer neemt ook de zonkracht toe en dus het risico op verbranden. Woensdag wordt een zonkracht van 7 verwacht. Dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden. Goed insmeren blijft dus belangrijk.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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