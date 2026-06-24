Redactie
Redactie Binnenland 24 jun 2026
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Weeronline: officieel warmste 24 juni ooit gemeten

ROTTERDAM - Mensen genieten van het mooie weer langs de Kralinge plas. De komende dagen wordt het steeds warmer en daarom geldt er code geel voor het hele land, behalve de Wadden. Het KNMI zegt dat er kans is op aanhoudend warm weer, met een hoge luchtvochtigheid en een hogere nachttemperatuur. Ook is in het hele land het Nationaal Hitteplan van kracht. JEFFREY GROENEWEG / ANP
ANP / ANP / Jeffrey Groeneweg

Het is woensdag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weeronline. De temperatuur in De Bilt steeg om 14.30 uur naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 32,6 graden uit 2005 verbroken. Het is volgens het weerbureau het zevende datum-warmterecord van dit jaar.

Het landelijke record van 36,5 graden werd gemeten in IJmuiden in 1976. Dat record is woensdag niet verbroken. Wel komt het woensdag in de buurt daarvan met een landelijk record van 35,4 graden.

Weeronline zegt dat er mogelijk meer hitterecords volgen de komende dagen. Ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Engeland, is het deze week „uitzonderlijk heet”.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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