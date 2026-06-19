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Peiling Vereniging Eigen Huis: 1 op de 4 huiseigenaren vindt woning onleefbaar bij hitte

Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat hitte in woningen een groeiend probleem wordt. Uit een nieuwe peiling blijkt dat 23 procent van de huiseigenaren het huis tijdens warme dagen niet comfortabel bewoonbaar vindt.

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Met temperaturen boven de 30 graden wordt het vandaag een snikhete dag.

Waarom loopt de temperatuur in Nederlandse woningen zo snel op?

Wie de komende dagen thuiskomt in een benauwde slaapkamer of snikhete zolder, merkt hoe snel hitte het wooncomfort kan beïnvloeden. Nederlandse woningen zijn historisch gezien vooral ontworpen om warmte vast te houden in de winter. Prettig in koude maanden, maar in de zomer werkt dat vaak juist averechts. Vooral onder daken, op bovenverdiepingen en in huizen met veel glas loopt de temperatuur snel op.

Veel huiseigenaren proberen hun woning al koel te houden. Denk aan ventileren op koele momenten, ramen en deuren gesloten houden zodra de zon schijnt, zon weren met gordijnen of zonwering en het toevoegen van groen rondom de woning.

Toch zijn de mogelijkheden niet voor iedereen gelijk. Niet elke woning is geschikt voor buitenzonwering en niet iedereen heeft het budget voor grotere aanpassingen. Ook de omgeving speelt mee: een versteende straat of weinig schaduw rond het huis zorgt ervoor dat woningen sneller opwarmen.

🥵 Uitzonderlijk warm Vandaag wordt het uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Vooral in het binnenland is het heet, terwijl het aan de kust iets koeler blijft door wind vanaf zee. De zon schijnt flink, al ontstaan er in de middag ook wat meer wolken. In de avond neemt de kans op stevige buien toe en wordt het benauwd.

Waarom blijft 1 op de 5 woningen ondanks maatregelen te warm?

De peiling laat zien dat de genomen maatregelen wel effect hebben, maar geen garantie bieden op een koel huis. Van de huiseigenaren die al iets hebben gedaan tegen hitte, zegt 19 procent dat hun woning bij warm weer alsnog niet comfortabel bewoonbaar is. Onder huiseigenaren die nog geen maatregelen hebben genomen, ligt dat percentage met 37 procent ongeveer twee keer zo hoog.

„We bouwen woningen steeds dichter op elkaar, maar vergeten te vaak wat dat betekent op warme dagen. Hittestress verdient veel meer aandacht, anders zitten te veel mensen straks elke zomer in een te warm huis”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Wat vraagt Vereniging Eigen Huis van gemeenten en bouwers?

Volgens Vereniging Eigen Huis is hitte in woningen niet alleen een kwestie van individuele keuzes. De vereniging vindt dat er breder moet worden gekeken naar oplossingen. Zo zouden hittebestendige maatregelen standaard moeten worden meegenomen bij nieuwbouw en renovaties. Ook gemeenten zouden meer moeten investeren in groen en schaduw in woonwijken.

Daarnaast moeten huiseigenaren beter worden geholpen om hun woning tegen oververhitting te beschermen. Om die oproep kracht bij te zetten heeft Vereniging Eigen Huis het manifest Groene ruimte, koele steden ondertekend.

Vereniging Eigen Huis

De peiling is deze maand uitgevoerd onder het ledenpanel van Vereniging Eigen Huis. In totaal deden 2209 respondenten mee. De steekproef is willekeurig samengesteld en representatief voor de doelgroep. Alle woningtypen, van vrijstaande huizen tot appartementen, zijn meegenomen in het onderzoek.

Vereniging Eigen Huis is een onafhankelijke ledenvereniging zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters en hen informeert over kopen, wonen en onderhouden van een woning.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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