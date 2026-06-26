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Hitte houdt Nederland nog even in zijn greep: op deze dag kan de temperatuur zo’n 10 graden dalen

Nederland krijgt vanaf zondag geleidelijk te maken met lagere temperaturen. Na dagen van tropische hitte brengen koelere oceaanlucht en onweersbuien eindelijk verlichting, al blijft het in delen van het land nog zomers warm.

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Na dagen met tropische temperaturen – vooral vandaag – snakken veel mensen naar afkoeling. Vooral voor kwetsbaren kan de aanhoudende hitte zwaar en soms zelfs gevaarlijk zijn.

In de video hierboven waarschuwt de ANWB automobilisten voor de hitte.

Zondag daalt de temperatuur lokaal met 10 graden

Volgens de verwachting komt de eerste verlichting op zondag, al wordt het nog lang niet echt koel. In het westen en midden van het land kan het wel al zo’n 10 graden minder warm zijn dan op het hoogtepunt van de hitte eerder in de week.

Toch betekent dat niet dat de zomer even pauze neemt. De temperaturen lopen zondag nog uiteen van zo’n 25 graden aan de kust tot lokaal 33 graden in het oosten. In sommige gebieden kan het zelfs nog richting de 30 tot 35 graden gaan.

Daarbij neemt de luchtvochtigheid zondag toe, waardoor het drukkend aanvoelt. In de loop van de dag is er bovendien kans op stevige onweersbuien. Daardoor blijft het voor veel mensen alsnog onaangenaam warm.

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Vanaf maandag eindelijk minder heet

Maandag zet de verkoeling door en komen de temperaturen rond de 25 graden uit. Daarna blijft het de rest van de week waarschijnlijk wisselen tussen ongeveer 22 en 25 graden. Dat is nog steeds warmer dan gemiddeld voor eind juni, maar wel een stuk draaglijker dan de tropische hitte van de afgelopen dagen. Er is dan ook meer ruimte voor zon, wolken en enkele buien.

Minder tropennachten op komst

Een groot deel van de hitteproblemen komt door de warme nachten. Deze week kwamen tropennachten regelmatig voor, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakte.

In de nacht naar maandag komt daar waarschijnlijk een einde aan. Daarna dalen de minima ’s nachts naar ongeveer 17 graden en later in de week zelfs richting 12 tot 16 graden. Dat maakt het ook makkelijker om woningen weer af te koelen.

Waar komt de verkoeling vandaan?

De hete lucht kwam eerder uit Zuid-Europa en de Sahara, maar die wordt komende week langzaam verdrongen. Koelere lucht vanaf de Atlantische Oceaan wint terrein en zorgt voor lagere temperaturen. Ook speelt mee dat het niet meer continu zonnig is, waardoor de hitte minder extreem oploopt.

Volgens meteorologen zijn dit normale weersystemen, maar door klimaatverandering vallen de temperaturen in zulke situaties tegenwoordig wel hoger uit. Bovendien is de verwachting dat dit soort hittegolven in de toekomst vaker zullen voorkomen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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