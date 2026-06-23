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Voor het eerst euthanasie uitgevoerd bij kind van 1 tot 12 jaar in Nederland

Voor het eerst is in Nederland het leven actief beëindigd van een ongeneeslijk ziek kind. De euthanasie is bekendgemaakt door minister Sophie Hermans (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

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Sinds twee jaar mag in overleg met de ouders euthanasie gepleegd worden bij kinderen tussen 1 en 12 jaar oud. Dat kan als er sprake is van ondragelijk en uitzichtloos lijden. De verwachting was toen dat het jaarlijks om vijf tot tien kinderen zou gaan. Over de identiteit en leeftijd van het kind is niets bekendgemaakt.

In ons land was er eerder sprake van veel discussie over euthanasie bij jongeren. Dat ging toen niet over de hierboven aangehaalde leeftijdsgroep.

Eerste keer euthanasie kind was eind 2025

De ‘Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar’ kreeg de melding over de eerste euthanasie bij een kind eind vorig jaar binnen. De commissie heeft de zaak inmiddels behandeld en haar oordeel aan het Openbaar Ministerie laten weten. Dat moet oordelen of de arts volgens de wet heeft gehandeld.

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Het oordeel van de Beoordelingscommissie geldt als ‘zwaarwegend’ voor het OM en zal binnenkort worden gepubliceerd, aldus minister Hermans. Volgens de regels gaat het om kinderen voor wie geen redelijke mogelijkheid bestaat het lijden weg te nemen. Ook moet de verwachting zijn dat het kind binnen afzienbare tijd zal overlijden.

Leestip: Milou (17) is niet meer, na haar euthanasie barstte de discussie los.

België was het eerste land

België was in 2014 het eerste land waar euthanasie voor alle minderjarigen mogelijk werd. Twee jaar later kwam naar buiten dat voor het eerst een minderjarige euthanasie had gekregen. Alleen in uitzonderlijke en uitzichtloze gevallen mag het worden toegepast. De minderjarige moet oordeelsbekwaam zijn, ondragelijk lijden en herhaaldelijk om euthanasie hebben gevraagd.

De Beoordelingscommissie meldt verder dat er vorig jaar drie late zwangerschapsafbrekingen zijn gemeld. In alle gevallen heeft de arts volgens de regels gehandeld.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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