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Defilé Veteranendag en manifestatie Malieveld afgelast om hitte

Het defilé van veteranen tijdens de landelijke Veteranendag in Den Haag gaat zaterdag niet door vanwege de verwachte hitte. Ook de bijbehorende manifestatie op het Malieveld is afgelast. Dat hebben de organisatoren vrijdag laten weten.

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Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten zijn daarbij aanwezig. De koning ontmoet daar ook de winnaar van de Witte Anjer Prijs en kinderen van een basisschool uit het Limburgse Maasbree. De kinderen hebben de Kidswedstrijd van dit jaar gewonnen met het ontwerpen van een muurschildering. De ontmoeting zou eigenlijk bij de Hofvijver gebeuren, maar is verplaatst naar de schouwburg.

De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het „uitermate sneu” dat het defilé niet doorgaat. Volgens Smit keken veteranen er het hele jaar naar uit. Maar het comité zegt de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten niet te kunnen negeren.

Code oranje

Het KNMI verwacht dat de temperaturen zaterdag kunnen oplopen tot 36 graden. Daarom geldt dan code oranje. Mensen krijgen het advies ’s middags geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Vooral ouderen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting.

Vorig jaar ging het defilé ook niet door. Reden was toen de NAVO-top, die enkele dagen eerder in Den Haag werd gehouden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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