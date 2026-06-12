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19-jarige verdachte dodelijk ongeval in Zeeland langer vast

De 19-jarige verdachte van het ernstige verkeersongeval in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vrijdag bekendgemaakt.

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De verdachte bestuurde de auto die donderdag in botsing kwam met een groep fietsers op de N290 bij Vogelwaarde. Drie kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond.

Een onderzoek naar de verdachte loopt. Volgens het OM is dat onderzoek „breed opgezet” en zal het enige tijd in beslag gaan nemen. Begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris en zo ja, op welke gronden.

Ongeluk

De 19-jarige komt uit de gemeente Hulst, waaronder Vogelwaarde valt. Wegens het onderzoek en de privacy van de betrokkenen worden geen mededelingen gedaan over de stand van zaken, aldus het OM.

Het ongeluk met de veertien kinderen en twee begeleiders afkomstig van een basisschool uit de Zeeuwse plaats Axel gebeurde donderdag rond 12.30 uur. De groep was op schoolkamp. De overleden begeleider zou de directeur van de school zijn.

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ANP

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