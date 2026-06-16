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OM ziet veroorzaken ongeval Vogelwaarde als dood door schuld

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 19-jarige man die is opgepakt na het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde van dood door schuld en „het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld”. De rechter-commissaris heeft dinsdag bepaald dat de verdachte twee weken langer vast blijft zitten.

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Drie kinderen en een volwassene kwamen vorige week donderdag om het leven toen ze werden aangereden. De groep was op schoolkamp.

De 19-jarige verdachte uit Hulst bestuurde de auto waarmee het ongeluk werd veroorzaakt. Wat hij precies verkeerd heeft gedaan volgens het Openbaar Ministerie wordt niet duidelijk gemaakt in een verspreide verklaring. Hiernaar gevraagd zegt een woordvoerder van het OM slechts dat er „geen tussentijdse mededelingen worden gedaan terwijl het onderzoek loopt.”

Vier dodelijke slachtoffers

Wel staat in de verklaring dat hij verdacht wordt van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Dat kan betekenen dat roekeloosheid of grove onoplettendheid van een bestuurder de oorzaak is van een ongeluk.

Bij het incident botste de jongeman met de auto tegen de groep van veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders. Behalve de vier dodelijke slachtoffers raakten ook meerdere kinderen gewond. Maandag lagen er nog drie van hen in het ziekenhuis, meldde een woordvoerder van Namens de Familie toen aan het ANP. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. Na het ongeluk waren ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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