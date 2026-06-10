Veel regen, onweersbuien en code geel: wanneer kunnen we weer zomers weer verwachten?
Wie hoopte dat de zomer nu echt was begonnen, moet nog even geduld hebben. De komende dagen blijft het weer in Nederland namelijk behoorlijk wisselvallig, met regen, onweersbuien en zelfs code geel in een deel van het land.
Het goede nieuws? Vanaf het weekend lijkt het langzaam beter te worden en volgende week kan het kwik mogelijk weer richting de 25 graden stijgen.
Vandaag: code geel en stevige buien
Vandaag, woensdag 10 juni, begint op veel plekken nog vriendelijk, met geregeld zon en temperaturen rond de 13 graden in de ochtend. Maar dat beeld verandert in de loop van de dag snel.
Vooral in de oostelijke helft van Nederland ontstaan stevige buien, meldt weerplatform Weeronline. Daarbij is kans op onweer (waarbij je deze plekken beter kunt vermijden) hagel en flinke windstoten. Voor dat deel van het land geldt vanmiddag code geel. Wie naar buiten gaat, doet er verstandig aan de buienradar goed in de gaten te houden.
Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Van echt zomerweer is dus geen sprake.
Nog meer regen
Ook morgen houdt het wisselvallige weer aan. In de ochtend laat de zon zich nog geregeld zien en kunnen in het oosten opnieuw enkele buien ontstaan. Die lijken wel minder fel dan de buien van vandaag.
Later op de dag trekt vanuit het westen een groot regengebied het land binnen. Dat zorgt in de avond op veel plaatsen voor langdurige regen. De temperatuur blijft steken op 16 tot 18 graden en ook in de nacht naar vrijdag blijft het geregeld nat.
Wanneer wordt het weer zomers?
Voor wie verlangt naar terrasweer en zonnige avonden, gloort er voorzichtig hoop aan de horizon. In het weekend lijken de droge momenten steeds vaker de overhand te krijgen. Vooral zaterdag kan nog een enkele bui vallen, maar het weerbeeld wordt rustiger.
De temperaturen komen waarschijnlijk uit tussen de 17 en 20 graden. Dat is nog niet echt zomers, maar wel een stap vooruit ten opzichte van de natte dagen die eraan komen.
De grootste kans op echt zomerweer lijkt pas volgende week te ontstaan. Volgens de huidige verwachtingen neemt de kans op een warm en zonnig weertype dan toe. Mogelijk stijgt de temperatuur opnieuw richting de 25 graden.
Helemaal stabiel wordt het waarschijnlijk niet. Ook bij warmer weer kunnen zich af en toe stevige onweersbuien ontwikkelen. Toch lijkt de zomer zich na een paar natte dagen langzaam weer te gaan melden.
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