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KNMI: hoogste hittekracht 10 bereikt in Eindhoven

In Eindhoven is de hittekracht woensdag rond 12.30 uur opgelopen tot 10, het hoogste niveau. Niet eerder werd deze hittekracht daar bereikt. Volgens het KNMI komt hittekracht 10 sowieso zeer zelden voor. De laatste keer was op 14 augustus 2025 op het weerstation in het Limburgse Ell. Op meerdere stations is dit nog nooit gemeten, en op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts eens per vijf tot vijftien jaar voor. Rond 13.15 uur werd ook in onder andere Maastricht de 10 bereikt.

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Op meerdere plekken in het land is woensdag hittekracht 9 aangetikt, waaronder in het oosten van Brabant, Flevoland, Zuid-Limburg, Zuid-Holland en rond Amsterdam en Haarlem.

In het noorden en westen van het land is het nog nooit tot hittekracht 10 gekomen en in De Bilt sinds 1991 slechts 4 uur. Sowieso zijn ‘hittekrachtpieken’ meestal kortdurend, enkele uren. In Eindhoven was de hittekracht even na 12.30 uur inmiddels 9, zegt een woordvoerder van het KNMI.

Hittekracht-index

Ook hittekracht 9 is vrij zeldzaam. Op de meeste weerstations in Nederland, inclusief De Bilt, kwam dit eens per drie tot vier jaar voor. In het zuidoosten vaker, ruim eens per jaar.

Het KNMI lanceerde de zogeheten hittekracht-index op dinsdag 2 juni. Aan de hand van die nieuwe graadmeter kunnen mensen inschatten hoe belastend de hitte voor hen is en of ze eventuele activiteiten moeten aanpassen. De index is vergelijkbaar met die voor windkracht en zonkracht en loopt van 0 tot en met 10. Hoe hoog de hittekracht is, hangt af van de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Het is daarmee een berekening, legt de woordvoerder uit, die ook met terugwerkende kracht kan worden uitgevoerd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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