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Kamermeerderheid wil influencers kunnen vervolgen na recordaantal van 106.331 soa-besmettingen

Influencers die geen medicus zijn, maar toch online desinformatie verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen, moeten kunnen worden vervolgd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zij worden aangepakt voor uitspraken als ‘hormonen zijn vergif’ en ‘condooms zijn onnatuurlijk’.

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VVD-Tweede Kamerlid Dieke van Groningen schrok toen ze hoorde dat het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) de afgelopen 10 jaar is verdrievoudigd tot 106.331 in 2024. „De totale onzin die influencers op sociale media verkondigen is hier, volgens mij, mede oorzaak van.”

Waarom koppelt VVD’er Dieke van Groningen influencers aan stijgende soa-cijfers?

Volgens Van Groningen veroorzaken geslachtsziektes ernstige complicaties zoals chronische pijn, onvruchtbaarheid en, in het geval van syfilis, ook problemen met het hart of het zenuwstelsel. „Deze influencers beschadigen met hun ‘medische adviezen’ op een ernstige manier de gezondheid van jongeren. Bovendien zorgen algoritmes ervoor dat deze extreme inhoud online steeds weer opduikt, met alle lichamelijk schade van dien.”

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Welke partijen steunen het voorstel voor vervolging?

De VVD’er wil dan ook dat het geven van dit soort adviezen strafbaar wordt gesteld. Dat betekent dat mensen die de adviezen geven in het uiterste geval in de cel terecht kunnen komen. „Het verspreiden van medische desinformatie is zo gevaarlijk, daar moeten we paal en perk aan stellen”, aldus Van Groningen.

Ze kan rekenen op bijval van het CDA, D66, JA21 en Groep Markuszower. De partijen willen dat het kabinet snel onderzoekt hoe dit kan worden geregeld. Daarmee is een meerderheid van 82 zetels in de Kamer voor deze strenge aanpak. D66-Kamerlid Marijke Synhaeve is ook voor een hardere aanpak. „Feiten doen ertoe. Zeker als het gaat om de gezondheid van jongeren.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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