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Twee kinderen en één volwassene overleden bij ongeluk Vogelwaarde

Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 nabij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn donderdagmiddag twee kinderen en één volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de veiligheidsregio.

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Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie meldt dat een persoon is aangehouden en roept eventuele getuigen op zich te melden.

De tweede begeleider en de overige kinderen zijn opgevangen. „Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd”, schrijft de veiligheidsregio. Een woordvoerder van de gemeente Hulst laat weten dat opvang is geregeld in het dorpshuis van Vogelwaarde voor betrokkenen bij het ongeval. Ook op de school van de kinderen in Terneuzen is opvang georganiseerd.

‘Verschrikkelijk ongeval’

De veiligheidsregio spreekt van „een verschrikkelijk ongeval”. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC in Rotterdam. Door het ongeluk is de provinciale weg in beide richtingen afgesloten.

„Wat een mooi schoolkamp had moeten zijn, eindigt in een drama”, laat staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs en Emancipatie in een reactie op X weten. „Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden, familie, vrienden en klasgenoten van de slachtoffers en medewerkers van de school.” Onderwijsminister Rianne Letschert spreekt van „een vreselijk drama” en wenst „heel veel sterkte aan alle nabestaanden en aan iedereen die dit verlies van dichtbij meemaakt”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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