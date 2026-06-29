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Nieuw statiegeldplan leidt tot felle kritiek: supermarkten vrezen stank en ongedierte

Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) werkt aan statiegeld op plastic zuivelflessen, maar supermarkten verzetten zich daar fel tegen. Volgens brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dreigen stank, ongedierte en risico’s voor de voedselveiligheid als lege verpakkingen in winkels worden ingeleverd.

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De supermarktbrancheorganisatie maakt zich „grote zorgen” over het innemen van zuivelverpakkingen.

Statiegeld op zuivel zorgt voor ongedierte in winkels

„Hiermee komt de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar”, heeft het CBL in een bericht aan Tweede Kamerleden over het nieuwe plan rond statiegeld geschreven. De belangenvereniging verwijst daarbij naar een onderzoek door laboratoriumketen Eurofins. In dat onderzoek wordt gewaarschuwd voor mogelijke stank, rottende resten en ongedierte in de winkels, meldt De Telegraaf.

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Hoe de inzameling van zuivelflessen met statiegeld er wel uit moet zien, is volgens een woordvoerster van het CBL een vraag waar Verpact zich momenteel over buigt. Verpact is de stichting die namens de drankensector verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van statiegeldverpakkingen.

Zwerfvuil drastisch verminderen

Op grote plastic flessen (vanaf 1 liter) zit in Nederland 25 cent statiegeld. In 2021 kwam daar 15 cent voor kleine plastic flesjes (tot 1 liter) bij. Sinds 1 april 2023 zit er ook 15 cent statiegeld op blikjes. Met die maatregel hoopte het kabinet het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. De realiteit in het straatbeeld is dat vuilnisbakken worden leeggehaald door mensen die zo wat extra geld kunnen verdienen. Velen storen zich aan de rommel die dat veroorzaakt.

Volgens Statiegeld Nederland zijn er elk jaar ruim 2,5 miljard blikjes in omloop. Daarvan belandden er minstens 150 miljoen in het milieu.

Vind jij statiegeld op plastic zuivelflessen een goed idee? Of denk je: laat maar zitten? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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