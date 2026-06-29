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Kabinet wil maximale straf voor femicide verhogen: ook zonder voorbedachte rade levenslang mogelijk

Justitieminister David van Weel (VVD) wil daders die hun partner doden na jarenlang huiselijk geweld veel zwaarder kunnen straffen. Met een nieuw wetsvoorstel moet in ernstige gevallen zelfs levenslang mogelijk worden om femicide beter te voorkomen.

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Dat geldt ook als er geen sprake is van een vooraf bedacht plan, of als dat niet bewezen kan worden. Op dit moment valt zo’n daad juridisch onder doodslag. Daar staat een maximale celstraf van 25 jaar op.

Wat is dwingende controle en wanneer wordt het strafbaar?

De strengere straf zou specifiek moeten gelden voor situaties waarin sprake is van een patroon van mishandeling of zogenoemde dwingende controle. Daarbij oefent iemand langdurig macht uit over zijn of haar partner. Bijvoorbeeld door iemand te vernederen, te intimideren of het beperken van iemands vrijheid.

Volgens het voorstel kan een dader in zulke gevallen even zwaar worden gestraft als bij moord, waarbij wél sprake is van voorbedachte rade. „Door de hele periode heen heeft iemand langzaam toegewerkt naar dit moment. Hij heeft zelf de randvoorwaarden gecreëerd waarmee deze doodslag uiteindelijk plaatsvindt”, legt justitieminister David van Weel uit.

24 vrouwen gedood door (ex-)partner: waarom het kabinet nu ingrijpt In 2022 zijn er in Nederland 48 vrouwen vermoord, waarvan 36 binnen de huiselijke sfeer. In 24 van deze gevallen ging het om intiem partnergeweld. Hoewel het totale aantal vrouwelijke moordslachtoffers in 2023 licht daalde, blijft het aandeel femicide zorgwekkend hoog. Tussen 2014 en 2023 is bijna 60 procent van de vermoorde vrouwen gedood door hun (ex-)partner. De cijfers komen van het European Institute for Gender Equality.

Wetsvoorstel tegen psychisch geweld

De strafverzwaring maakt deel uit van een breder wetsvoorstel dat dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar moet maken. Van Weel kondigde het plan eerder al aan en presenteert vandaag een eerste concept. Experts en burgers mogen op het plan reageren.

„Psychisch geweld heeft grote gevolgen voor slachtoffers, maar is op dit moment niet altijd strafbaar. Daardoor kunnen politie en justitie te weinig optreden, ook in situaties die ernstig zijn of escaleren”, aldus Van Weel.

Met de nieuwe regels hoopt het kabinet onder meer gevallen van femicide, oftewel vrouwenmoord, beter te kunnen voorkomen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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