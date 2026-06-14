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Grote stroomstoring in delen van Rotterdam

In delen van Rotterdam is zondag de stroom uitgevallen. Er is een storing in een transformatorstation, meldt een woordvoerster van netbeheerder Stedin. Het gaat om 19.338 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Monteurs zijn bezig de problemen op te lossen, zegt de woordvoerster. Stedin verwacht de storing tussen 15.30 uur en 16.00 uur te hebben verholpen.

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De veiligheidsregio laat weten dat het mobiele netwerk mogelijk beperkt beschikbaar is en adviseert de telefoon alleen in noodgevallen te gebruiken. 112 is wel bereikbaar. Hulpdiensten zijn opgeschaald om de grootte van het gebied en de gevolgen duidelijk te krijgen.

In het gebied werken de verkeerslichten veelal niet, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio die oproept vooral voorzichtig te doen in het verkeer. Ook komen er meldingen binnen van mensen die hoog in een flatgebouw wonen en niet naar beneden kunnen omdat de lift het niet doet. Verder kan het voorkomen dat de waterdruk op bovenste verdiepingen van hoge gebouwen wegvalt.

Haltes vervallen

Het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam-Zuid laat weten geen hinder van de storing te ondervinden. Vervoersbedrijf RET meldt problemen met de liften en roltrappen op enkele stations en ook is niet overal de reisinformatie op de borden te zien. Enkele tramlijnen rijden óf tijdelijk niet, óf nemen een andere route en er zijn enkele haltes vervallen.

De storing ontstond om 08.15 uur in een hoogspanningsstation dat stroom levert aan meerdere onderstations in de omgeving.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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