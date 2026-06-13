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Rode Kruis plaatst extra tenten voor aanmeldcentrum Ter Apel

Het Rode Kruis plaatst vier extra tenten op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten zijn bedoeld om wachtende asielzoekers beschutting te geven tegen regen en wind, niet om ’s nachts in te slapen.

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Op het grasveld stonden al drie stevige pagodetenten en daar worden zaterdag vier wat grotere exemplaren naast geplaatst. Deze tenten worden ook deels aan de zijkanten afgesloten.

Zaterdag is de tweede dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking is. VluchtelingenWerk hield vanwege de invoering rekening met extra drukte bij het overvolle aanmeldcentrum. Bovendien was er vrijdag sprake van een storing, waardoor de dag volgens de hulporganisatie „onrustig” verliep.

Reddingsdeken

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 119 asielzoekers in de nachtopvang in de Wijk en Zwolle, ongeveer het dubbele van de nacht ervoor. Hoeveel mensen aankomende nacht in de noodopvang moeten slapen, is nog onbekend.

Voor het aanmeldcentrum wachten aan het begin van de middag tientallen asielzoekers. Het grootste deel staat in een rij voor de toegangspoort, waar geen beschutting is tegen de wind en de flinke regenbuien die af en toe overkomen. Vrijdag had het Rode Kruis op die plek nog een tent geplaatst, maar de organisatie kreeg vanuit het aanmeldcentrum te horen dat dat niet was toegestaan, vernam een ANP-verslaggever.

Enkele wachtende asielzoekers hebben een aluminium reddingsdeken om zich heen gewikkeld. Die zijn uitgedeeld door het Rode Kruis. De organisatie zorgt ook voor voedsel en drinken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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