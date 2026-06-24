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Hitteprotocol Rijkswaterstaat woensdag en donderdag in hele land

Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol voor woensdag en donderdag uitgebreid naar het hele land, meldt een woordvoerder. Dinsdag was het al van kracht in zes provincies. Het betekent dat gestrande weggebruikers in deze provincies op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar „een veilige locatie met voorzieningen” worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.

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Het gaat om de meeste snelwegen en een aantal N-wegen. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.

Op de website rijkswaterstaatstrooit.nl is de actuele temperatuur te zien die wordt gemeten met apparatuur in en rondom het wegdek. Woensdagochtend voor 09.00 uur was die temperatuur op diverse plekken al opgelopen tot boven de 30 graden. Bij hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek boven de 50 graden uitkomen.

Het KNMI heeft vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag code oranje afgekondigd voor het midden en zuiden van Nederland vanwege extreme hitte. Het weerinstituut verwacht voor woensdag en donderdag maximumtemperaturen tussen de 33 en 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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