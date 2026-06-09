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Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten

Ridouan Taghi (48) heeft twee nieuwe advocaten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag laten weten. Het gaat om Ronald van der Horst en Anique Slijters. Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi te gaan bijstaan. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit al meer dan een jaar zonder advocaten, sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula.

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Vrijdag is een nieuwe zitting gepland in de zaak van Taghi. De twee advocaten stonden eerder ook de oudste zoon bij van Taghi, Faissal, en de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, Delano G. Van der Horst wilde dinsdag desgevraagd geen commentaar geven, Slijters heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De zaak van Taghi in het Marengo-proces loopt achter op die van de medeverdachten. Tegen hen eiste het Openbaar Ministerie begin deze maand lange celstraffen, tegen vier verdachten levenslang. De eis in de zaak van Taghi volgt op een later moment. De rechtbank legde hem eerder een levenslange celstraf op. Volgens de rechtbank was hij „de enige” en „onbetwiste” leider van een criminele organisatie die zich richtte op geweld.

Marengo draait om zes onderwereldmoorden en een aantal pogingen daartoe.

ANP

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