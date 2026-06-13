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Arrestaties en ME in actie bij rellen in Wijk bij Duurstede

Bij rellen bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede heeft de politie vrijdagavond zeven mensen opgepakt. Er zijn volgens politie en gemeente zware vernielingen aangebracht aan het gemeentehuis. De mobiele eenheid is in actie gekomen. De gemeente spreekt van „verschrikkelijke” misdragingen. Burgemeester Petra Doornenbal: „Zelfs als je denkt dat de bodem is bereikt, blijkt de rel-avond van vrijdag 5 juni niet de ondergrens te zijn geweest.”

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Volgens de gemeente vlogen vrijdagavond vuurwerk en stoeptegels door de lucht. Ramen en deuren van het gemeentehuis zijn kapot. Er zijn ook relschoppers binnen geweest. De gemeente stelt dat de politie met tachtig collega’s moest opschalen, inclusief mobiele eenheid. Er gold een noodbevel voor de directe omgeving van het gemeentehuis en het centrum van Wijk bij Duurstede.

Omwonenden voelen zich door dit alles niet veilig in hun eigen woonomgeving, stelt de burgemeester. „Maar ook voor raadsleden en medewerkers van de gemeente geldt dat niet alleen het gemeentehuis is aangevallen, maar ook hun gevoel om hun werk hier veilig te kunnen doen. Hiermee is het hart van onze democratie geraakt. En dat terwijl de raadzaal afgelopen dinsdag de plek was waar de raad zich eensgezind heeft uitgesproken over de voorwaarden voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Wijk bij Duurstede.”

Het is al enige tijd onrustig in de Utrechtse plaats door de komst van een tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers. Vorige week vrijdag werden ook al vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Doornenbal zei na afloop van die rellen dat protesten tegen asielopvang worden gebruikt „om rotzooi te schoppen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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