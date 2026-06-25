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Zittingen van rechtszaken in provincies met code rood geschrapt

Fysieke zittingen van rechtszaken gaan vrijdag niet door in de provincies waarvoor code rood geldt. Een uitzondering zijn spoedzittingen, zoals over zorgmachtigingen of ondertoezichtstelling, al kan een rechter besluiten dat de zitting online plaatsvindt, meldt Rechtspraak.nl.

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Dat laatste geldt ook voor normale zaken. Ook voor raadkamerzittingen in strafzaken geldt een uitzondering. Die zijn doorgaans niet openbaar en gaan in principe gewoon door.

Vrijdag geldt in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland code oranje. Daar gaan de zittingen wel zoveel mogelijk door. De Rechtspraak roept mensen die door de weersomstandigheden niet naar het gerechtsgebouw kunnen komen op om contact op te nemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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