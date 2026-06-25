Redactie
Redactie Binnenland 25 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Zittingen van rechtszaken in provincies met code rood geschrapt

BREDA - Exterieur Rechtbank Breda. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN
ANP / ANP / Robin van Lonkhuijsen

Fysieke zittingen van rechtszaken gaan vrijdag niet door in de provincies waarvoor code rood geldt. Een uitzondering zijn spoedzittingen, zoals over zorgmachtigingen of ondertoezichtstelling, al kan een rechter besluiten dat de zitting online plaatsvindt, meldt Rechtspraak.nl.

Dat laatste geldt ook voor normale zaken. Ook voor raadkamerzittingen in strafzaken geldt een uitzondering. Die zijn doorgaans niet openbaar en gaan in principe gewoon door.

Vrijdag geldt in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland code oranje. Daar gaan de zittingen wel zoveel mogelijk door. De Rechtspraak roept mensen die door de weersomstandigheden niet naar het gerechtsgebouw kunnen komen op om contact op te nemen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties