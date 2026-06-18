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Politie ziet nieuwe vorm van oplichting: advertentie voor leer en bont blijkt lokmiddel voor diefstal

Een advertentie waarin iemand bont- en leren jassen wil opkopen lijkt onschuldig, maar volgens de politie schuilt er een oplichtingstruc achter. In Koudekerke verloor een echtpaar kostbare sieraden nadat een koper om goud vroeg.

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Zij hadden een afspraak gemaakt met een man die zou langskomen voor leren- en bontjassen en later ook nog vroeg of ze goud hadden liggen.

Nieuwe vorm van oplichting: advertenties voor bontjassen

De man gaf aan dat hij het goud ook wilde inkopen, maar de bewoners moesten het goud dan wel aan de man meegeven zodat hij het kon laten taxeren. Hiervoor kregen ze een klein geldbedrag van de oplichter, waarna hij er met het goud vandoor ging.

Misleidende advertentie

Achteraf blijken de advertentie en de contactgegevens niet te kloppen. De politie is op zoek naar de oplichter, een 40-jarige man van ongeveer 1.70 tot 1.75 meter. Hij heeft een blanke huidskleur, een net voorkomen en donker, halflang haar. De man droeg een wit shirt, zwarte broek en witte schoenen.

De verdachte is weggereden is een lichtgrijze Mercedes vermoedelijk het type E-klasse Coupé met chromen accenten. De auto had een witte kentekenplaat met zwarte letters.

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Waarschuwing politie

De politie waarschuwt anderen om vooral niet in dergelijke advertenties te trappen. „De advertentie is een lokkertje om bij mensen binnen te komen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepering is die rondtrekt door Nederland en misschien wel Europa. Trap er niet in, ga niet in op deze advertentie of soortgelijke advertenties”, zo melden ze op hun website.

„Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat ook vaak. Wordt u benaderd met zulke lokkertjes? Neem dan altijd contact op met de politie via 0900-8844.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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