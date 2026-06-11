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Pointer-presentator Jos de Groot mishandeld na Snapchat-contact met dealers: ‘Ook minderjarigen vinden zo dealers’

Vapes, lachgas, drugs, nepgeld, wapens: wie wil, kan het op Snapchat allemaal vinden en kopen. Ook als je minderjarig bent. Pointer deed de afgelopen weken onderzoek naar Snapchat en kocht via de app meerdere joints, cocaïne en zelfs een stroomstootwapen. Eén afspraak liep voor presentator Jos de Groot niet goed af, want hij werd mishandeld.

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Het moment voor het belagen van De Groot zie je in de video hierboven. Vandaag zet KRO-NCRV de hele uitzending op YouTube. Eerder dit jaar maakte Pointer nog een uitzending over geweldsvideo’s die via Snapchat werden gedeeld. Die gingen over mishandelde en vernederde scholieren; de video’s gaan regelmatig viraal.

Jos de Groot mishandeld na afspraak met Snapchat-dealers

Snapchat beloofde vorig jaar nog beterschap omtrent de verspreiding van illegale middelen op het platform. Artsen waarschuwden vorige zomer bijvoorbeeld over de verkoop van illegale vapes via het sociale mediakanaal. Snapchat krijgt, zo ondervond Pointer, ogenschijnlijk moeilijk grip op het probleem.

Presentator Jos de Groot deed het nieuwe onderzoek. Hij werd tijdens een undercoveropname van de aflevering fysiek belaagd door dealers die hij via Snapchat ontmoette. Van het incident bestaan beelden, gemaakt met de verborgen camera die De Groot op dat moment droeg. De verslaggever heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling.

Ook minderjarige Snapchat-gebruikers krijgen dealers te zien

Pointer vond meer dan honderd dealerprofielen op Snapchat. Door te zoeken op bepaalde emoji’s of op straattaal, zijn verkopers van bijvoorbeeld wiet en hasj eenvoudig te vinden. Dat bevestigen de ruim 75 jongeren met wie het programma voor dit onderzoek sprak. Dealers zijn makkelijk te vinden en te herkennen, bieden zich vaak zelf aan of worden aan een gebruiker voorgesteld door het algoritme.

Pointer gebruikte drie verschillende Snapchat-accounts: op het eerste account was de leeftijdsinstelling ingesteld op iemand die meerderjarig is, en was dat ook in de gebruikersnaam te zien. Bij het tweede account was alleen in de gebruikersnaam te zien dat iemand meerderjarig was, op het derde account was alles ingesteld op een minderjarige gebruiker. Met alle drie de profielen bleek het even gemakkelijk om dealers te vinden.

👇 Reactie Snapchat Het social-platform heeft aan Pointer een reactie gegeven: „We zetten ons actief in om dealers die ons platform proberen te misbruiken, proactief op te sporen en te verwijderen.” Het bedrijf heeft in 2025 naar eigen zeggen 2,2 miljoen drugsgerelateerde posts verwijderd en 538.000 accounts geblokkeerd. „We weten dat criminelen hun tactieken voortdurend aanpassen in een poging online platforms uit te buiten. Dit zijn vraagstukken die de hele samenleving raken.”

Politie ziet grote risico’s bij afspraken via Snapchat

De politie laat in reactie op het onderzoek weten bekend te zijn met het feit dat „via verschillende social media-kanalen, waaronder Snapchat, verboden middelen worden aangeboden. Het kopen en verkopen van verboden middelen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, waaronder geweld, intimidatie en andere vormen van criminaliteit. Deze aflevering onderstreept die risico’s helaas op pijnlijke wijze. Daarom roepen wij kijkers nadrukkelijk op om niet in te gaan op dit soort aanbiedingen en weg te blijven van dergelijke afspraken.”

De bewuste Pointer-uitzending is vandaag (donderdag 11 juni) vanaf 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van KRO-NCRV.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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