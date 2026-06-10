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Code geel in groot deel van Nederland om onweersbuien

In bijna heel het land kunnen onweersbuien voor overlast zorgen. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten, meldt het KNMI.

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Code geel is woensdag van kracht in alle provincies, behalve Noord-Holland en Zeeland. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst, om 22.00 uur. Bij de buien zijn hagelstenen van 2 centimeter mogelijk. Windstoten kunnen een snelheid bereiken van 60 kilometer per uur.

Dinsdag gold ook code geel in Nederland. Plaatselijk leidde dat tot de nodige overlast. Een bestuurder van een bestelbus overleed in Boxtel doordat een boom op zijn voertuig viel. Dat werd waarschijnlijk veroorzaakt door het slechte weer, meldde Omroep Brabant. Een hevige hagelbui leidde tot schade op een camping in Raamsdonk, meldden meerdere media.

Code geel wordt gegeven als er kans is op gevaarlijk weer. Geadviseerd wordt op te letten, „met name als men onderweg is”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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