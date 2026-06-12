Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe ACM-regel: je kunt je online aankoop straks met één klik annuleren binnen wettelijke bedenktijd

Online iets gekocht en spijt van je aankoop? Volgens nieuwe Europese regels moeten webshops straks een duidelijke herroepingsknop aanbieden. Daarmee kunnen consumenten hun wettelijke bedenktijd van 14 dagen eenvoudiger benutten.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil het proces van een bestelling annuleren, versimpelen door een zogeheten ontbindings- of herroepingsknop toe te voegen. Deze knop moet het voor klanten net zo makkelijk maken om een bestelling terug te draaien als om deze te plaatsen.

Wat verandert er door de nieuwe ACM-herroepingsknop?

De maatregel komt voort uit Europese wetgeving en is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Met de knop kunnen consumenten binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen hun online aankoop ongedaan maken, zonder ingewikkelde procedures of extra drempels.

Volgens ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos is dat belangrijk om consumentenrechten beter te beschermen. „Consumenten hebben recht op de bedenktijd. Dat recht moet ook eenvoudig uit te oefenen zijn. Een online aankoop is vaak met een druk op de knop gedaan. Met de verplichte herroepingsknop wordt het voor consumenten straks net zo makkelijk die aankoop ongedaan te maken als het is om deze af te sluiten.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Aan welke eisen moet de herroepingsknop voldoen?

Webshops mogen zelf bepalen hoe de knop eruitziet, maar die moet wel duidelijk zichtbaar en eenvoudig te gebruiken zijn. De functie moet direct herkenbaar maken waarvoor hij dient, bijvoorbeeld met een tekst als ‘mijn aankoop ongedaan maken’.

Ook moet de herroepingsfunctie gedurende de volledige bedenktijd beschikbaar blijven. Bedrijven mogen alleen noodzakelijke gegevens vragen om de annulering te verwerken. Inloggen mag, maar een account aanmaken mag niet verplicht worden. Daarnaast moet de consument direct een bevestiging ontvangen van de annulering.

Welke boetes riskeren webshops die de regels negeren?

De ACM roept online retailers op om hun websites en bestelprocessen tijdig aan te passen. Bedrijven moeten consumenten bij aankoop informeren over hun herroepingsrecht en hoe ze dat kunnen gebruiken.

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt risico op een verlengde bedenktijd van maximaal één jaar. Ook kan de toezichthouder boetes opleggen. Volgens de ACM is het belangrijk dat bedrijven zorgen voor een eerlijk en transparant ontwerp van hun online verkoopomgeving.

Retourneren eenvoudiger en directer

Voor consumenten zelf verandert er inhoudelijk weinig. Zij behouden het recht om binnen 14 dagen van een online aankoop af te zien. Het verschil is dat dit straks eenvoudiger en directer online geregeld kan worden.

De herroepingsknop geldt alleen voor aankopen die online zijn gedaan en dus niet voor producten uit fysieke winkels. Consumenten die merken dat een webshop zich niet aan de regels houdt, kunnen dit melden bij de ACM.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties