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ME treedt op in Schilderswijk bij ongeregeldheden na WK-wedstrijd

Bij ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk heeft de ME dinsdagochtend ingegrepen. Het waterkanon is ingezet om een groep supporters van de Vaillantlaan te krijgen, een doorgaande weg, ziet een ANP-verslaggever. Ze blokkeerden daar de weg.

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Supporters van Marokko vierden na de WK-overwinning op Oranje feest op de Vaillantlaan. Honderden mensen waren samengekomen. Na enige tijd werd het op sommige plekken onrustig.

Agenten zijn bij de ongeregeldheden bekogeld met stenen en vuurwerk. Op X schrijft de politie dat „enkele personen” zijn aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie probeert de supporters de wijk uit te drijven. Als grote groepen terugkomen, worden ze weggestuurd.

Eerder probeerde een grote groep supporters richting de Marktweg, beter bekend als de Oranjestraat, te lopen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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