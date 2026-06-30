Redactie
Redactie Binnenland 30 jun 2026
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ME treedt op in Schilderswijk bij ongeregeldheden na WK-wedstrijd

DEN HAAG - Fans van het Marokkaanse voetbalteam vieren feest nadat het nationale elftal op het WK tegen Nederland heeft gewonnen. Tijdens het feest droegen sommigen een Marokkaanse vlag met zich mee, werd er getoeterd en werd er vuurwerk afgestoken. JOHN VAN DER TOL / ANP
ANP / ANP / JOHN VAN DER TOL / ANP

Bij ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk heeft de ME dinsdagochtend ingegrepen. Het waterkanon is ingezet om een groep supporters van de Vaillantlaan te krijgen, een doorgaande weg, ziet een ANP-verslaggever. Ze blokkeerden daar de weg.

Supporters van Marokko vierden na de WK-overwinning op Oranje feest op de Vaillantlaan. Honderden mensen waren samengekomen. Na enige tijd werd het op sommige plekken onrustig.

Agenten zijn bij de ongeregeldheden bekogeld met stenen en vuurwerk. Op X schrijft de politie dat „enkele personen” zijn aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie probeert de supporters de wijk uit te drijven. Als grote groepen terugkomen, worden ze weggestuurd.

Eerder probeerde een grote groep supporters richting de Marktweg, beter bekend als de Oranjestraat, te lopen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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