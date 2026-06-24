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Zes mensen aangehouden in onderzoek naar stemfraude in Gorinchem

De politie heeft dinsdag zes mensen aangehouden in het onderzoek naar stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud en worden verdacht van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het ronselen van stemmen.

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Een gemeentewoordvoerder verwijst naar het OM voor vragen over wie de verdachten zijn en of daar ook oude of nieuwe gemeenteraadsleden bij zitten. Die gaat op dit moment niet in op vragen of de verdachten werken of werkten voor de gemeente. De zes moeten nog voor het einde van de week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris als het OM hen langer wil vasthouden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart waren er signalen dat er werd gesjoemeld met volmachten en kiezers werden geronseld. De burgemeester van de Zuid-Hollandse plaats, Reinie Melissant-Briene, deed aangifte van stemfraude omdat ze ruim tien signalen had gekregen die wezen op „mogelijke onregelmatigheden”. Mensen zeiden onder druk gezet te zijn zo’n volmacht af te geven, zowel telefonisch als bij bezoeken aan de deur. Een raadskandidaat kwam meermaals met stemmers naar de stembus die meerdere volmachten bij zich hadden. Inwoners van de gemeente gingen op 29 april opnieuw naar de stembus.

‘Serieuze stap’

De afgelopen maanden deden het OM en de politie onderzoek naar de fraude. Zij vermoeden dat handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt.

In een reactie op de gemeentesite noemt Melissant-Briene de zes aanhoudingen „een serieuze stap die onderstreept dat mogelijke misstanden zorgvuldig en onafhankelijk worden onderzocht”. Ze benoemt ook de impact „op betrokkenen, op gemeenschappen, op onze stad en op onze organisatie”, en ook het belang van het beoordelen van de feiten door het OM. „Die rechtsgang verdient ruimte en rust.”

Het onderzoek naar stemfraude loopt nog en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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