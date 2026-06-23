Nederlandse tuin bestaat voor bijna 50 procent uit stenen: ‘Ter grootte van bijna heel provincie Utrecht verhard’
De Nederlandse tuin bestaat gemiddeld voor 46,5 procent uit… verharding. Geen gras, geen fleurig bloeiende planten of bloemen, niets daarvan.
Bijna één op de vijf tuinen is zelfs voor meer dan 75 procent versteend. Dat blijkt uit een analyse van Centraal Beheer, gebaseerd op gegevens van circa 5 miljoen woningen met een eigen tuin. In totaal ligt er naar schatting ruim 1100 vierkante kilometer aan verharding in Nederlandse tuinen. Dat komt overeen met ongeveer driekwart van de oppervlakte van de provincie Utrecht.
Grote verschillen per tuin
De analyse van de verzekeringsmaatschappij laat zien dat de verschillen per tuin groot zijn. Bij rijtjeshuizen bedraagt de versteningsgraad 54,7 procent, wat wijst op een relatief hoog aandeel verharding in de tuin. Bij vrijstaande woningen ligt dat aandeel met 36,3 procent aanzienlijk lager.
Ook tussen buurten bestaan grote verschillen. Zo zijn er buurten waar tuinen grotendeels uit steen bestaan, terwijl in andere buurten meer ruimte is voor groen. De provincie Overijssel heeft met gemiddeld 62 procent de hoogste mate van verstening in tuinen. Provincie Utrecht heeft juist de groenste tuinen van Nederland: daar bestaan tuinen gemiddeld voor 42 procent uit verharding.
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Verzekeraars zien meer schade
Pieter Roorda, manager Wonen en Onderweg bij Centraal Beheer, over de vele stenen in de tuin: „Deze inzichten zijn relevant, omdat Nederland steeds vaker te maken krijgt met extreem weer zoals hevige regenval, hitte en droogte. We zien als verzekeraars een stijgende schadelast door klimaatverandering. Eerder onderzoek laat zien dat een groene bodem regenwater beter opneemt dan een volledig verharde tuin. Daarnaast kan meer groen bijdragen aan een aangenamere leefomgeving tijdens warme periodes.”
Je hoeft echt niet alle tegels uit je tuin te halen
Tegelijkertijd hoeft een klimaatbestendige tuin niet te betekenen dat alle tegels moeten worden verwijderd. Eén vierkante meter begroeide zandgrond kan in het eerste uur 75 millimeter regenwater opvangen. Dat komt neer op 75 liter water dat niet in het riool terechtkomt. Ter vergelijking: 25 millimeter neerslag per uur wordt al beschouwd als een hoosbui. Tijdens warme periodes kan een boom in de tuin de gevoelstemperatuur met 10 tot 15 graden laten dalen. Wanneer bewoners in een buurt gezamenlijk maatregelen nemen, neemt het effect aanzienlijk toe.
Roorda: „Natuurlijk verschilt het effect per situatie, afhankelijk van het bodemtype, de inrichting van de tuin en de omgeving. Maar we willen vooral laten zien dat kleine aanpassingen al verschil kunnen maken. Je hoeft niet meteen de hele tuin te verbouwen. Ook met relatief kleine ingrepen kun je je eigen leefomgeving beter bestand maken tegen extreem weer. “
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