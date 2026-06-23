Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse tuin bestaat voor bijna 50 procent uit stenen: ‘Ter grootte van bijna heel provincie Utrecht verhard’

De Nederlandse tuin bestaat gemiddeld voor 46,5 procent uit… verharding. Geen gras, geen fleurig bloeiende planten of bloemen, niets daarvan.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Bijna één op de vijf tuinen is zelfs voor meer dan 75 procent versteend. Dat blijkt uit een analyse van Centraal Beheer, gebaseerd op gegevens van circa 5 miljoen woningen met een eigen tuin. In totaal ligt er naar schatting ruim 1100 vierkante kilometer aan verharding in Nederlandse tuinen. Dat komt overeen met ongeveer driekwart van de oppervlakte van de provincie Utrecht.

Grote verschillen per tuin

De analyse van de verzekeringsmaatschappij laat zien dat de verschillen per tuin groot zijn. Bij rijtjeshuizen bedraagt de versteningsgraad 54,7 procent, wat wijst op een relatief hoog aandeel verharding in de tuin. Bij vrijstaande woningen ligt dat aandeel met 36,3 procent aanzienlijk lager.

Ook tussen buurten bestaan grote verschillen. Zo zijn er buurten waar tuinen grotendeels uit steen bestaan, terwijl in andere buurten meer ruimte is voor groen. De provincie Overijssel heeft met gemiddeld 62 procent de hoogste mate van verstening in tuinen. Provincie Utrecht heeft juist de groenste tuinen van Nederland: daar bestaan tuinen gemiddeld voor 42 procent uit verharding.

Leestip: Yard Legend knapte gratis al bijna 400 tuinen op voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Verzekeraars zien meer schade

Pieter Roorda, manager Wonen en Onderweg bij Centraal Beheer, over de vele stenen in de tuin: „Deze inzichten zijn relevant, omdat Nederland steeds vaker te maken krijgt met extreem weer zoals hevige regenval, hitte en droogte. We zien als verzekeraars een stijgende schadelast door klimaatverandering. Eerder onderzoek laat zien dat een groene bodem regenwater beter opneemt dan een volledig verharde tuin. Daarnaast kan meer groen bijdragen aan een aangenamere leefomgeving tijdens warme periodes.”

Je hoeft echt niet alle tegels uit je tuin te halen

Tegelijkertijd hoeft een klimaatbestendige tuin niet te betekenen dat alle tegels moeten worden verwijderd. Eén vierkante meter begroeide zandgrond kan in het eerste uur 75 millimeter regenwater opvangen. Dat komt neer op 75 liter water dat niet in het riool terechtkomt. Ter vergelijking: 25 millimeter neerslag per uur wordt al beschouwd als een hoosbui. Tijdens warme periodes kan een boom in de tuin de gevoelstemperatuur met 10 tot 15 graden laten dalen. Wanneer bewoners in een buurt gezamenlijk maatregelen nemen, neemt het effect aanzienlijk toe.

Roorda: „Natuurlijk verschilt het effect per situatie, afhankelijk van het bodemtype, de inrichting van de tuin en de omgeving. Maar we willen vooral laten zien dat kleine aanpassingen al verschil kunnen maken. Je hoeft niet meteen de hele tuin te verbouwen. Ook met relatief kleine ingrepen kun je je eigen leefomgeving beter bestand maken tegen extreem weer. “

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties