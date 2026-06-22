Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland maakt zich op voor ‘extreme hitte’: temperatuur kan oplopen tot 35 graden (of meer)

De astronomische zomer is officieel begonnen en dat is te merken. In het zuiden van het land is inmiddels sprake van een regionale hittegolf en de komende dagen wordt het alleen maar warmer.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Volgens de laatste weersverwachtingen kan het kwik later deze week op meerdere plaatsen oplopen tot 35 graden of zelfs nog iets hoger.

Vandaag nog de meest aangename dag

Wie niet goed tegen hitte kan, doet er verstandig aan vandaag nog van de relatief milde temperaturen te genieten. Door een noordoostenwind zijn er grote verschillen in het land.

Op de Waddeneilanden en langs de noordkust blijft het rond de 20 graden, terwijl het in Brabant en Limburg al ruim 30 graden kan worden. In de rest van Nederland liggen de temperaturen meestal tussen de 26 en 28 graden. Het blijft droog en zonnig, al trekken er vooral in de ochtend plaatselijk nog wat wolkenvelden over.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Extreme hitte

Vanaf morgen zet de warmte stevig door. In de zuidelijke helft van het land stijgt de temperatuur naar 30 tot 32 graden, terwijl ook het noorden duidelijk warmer wordt.

Woensdag kan het in Zuidoost-Nederland al 35 graden worden. Op donderdag en vrijdag wordt die grens op meer plaatsen bereikt of zelfs overschreden. Zelfs op de Waddeneilanden zijn dan tropische temperaturen van boven de 30 graden mogelijk. Daarmee lijkt de hittegolf zich uit te breiden naar steeds meer regio’s.

🥵 Hittegolf Volgens het KNMI is er sprake van een landelijke hittegolf wanneer het in De Bilt gedurende minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt. Daarnaast moet de temperatuur op minstens drie van die dagen oplopen tot 30 graden of meer. Wist je dat er een link bestaat tussen hittegolven en sneller ouder worden?

Laatste kans om je huis af te koelen

De komende twee nachten bieden nog enige verkoeling. In de nacht van vandaag naar morgen daalt de temperatuur op veel plaatsen ruim onder de 20 graden. In het noorden kan het lokaal zelfs afkoelen tot ongeveer 12 graden.

Daarna worden de nachten steeds warmer. Vanaf woensdag blijft het kwik in veel gebieden tussen de 16 en 20 graden steken en later in de week kunnen vooral stedelijke gebieden rekenen op zogenoemde tropennachten, waarbij de temperatuur nauwelijks onder de 20 graden zakt.

Zonkracht loopt op naar niveau 8

Niet alleen de hitte vraagt deze week aandacht. Rond het middaguur schijnt de zon momenteel bijzonder krachtig. Dagelijks wordt zonkracht 7 bereikt en later in de week kan dat in het zuiden van Nederland oplopen tot zonkracht 8. Het Huidfonds stuurt altijd waarschuwingen uit bij felle zonkracht. Dat zegt meer dan de temperatuur.

Wie naar het strand, een recreatieplas of het zwembad gaat, doet er daarom goed aan zich regelmatig in te smeren met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Ook voldoende water drinken en inspanning tijdens de heetste uren van de dag beperken, kan helpen om klachten door de hitte te voorkomen.

Bijzonder vroege hittegolf

Opvallend is dat het zuiden van Nederland nu al de tweede regionale hittegolf van dit jaar beleeft. Ook in mei werd lokaal al aan de criteria voor een hittegolf voldaan. Volgens weerexperts is het niet eerder voorgekomen dat er zo vroeg in het jaar al twee regionale hittegolven zijn geregistreerd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties